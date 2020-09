Taxistas duplican su tarifa en reactivación económica de Cancún

Varios usuarios de las redes sociales han denunciado a varios choferes del servicio de transporte tipo taxi, como unos abusivos y aprovechados pues han decidido duplicar el precio del servicio sin avisar, ya que es hasta el momento de cobrar que duplican la tarifa oficial para Cancún.

Diversos usuarios del servicio han optado por volver a usar este servicio durante el semáforo amarillo, sin embargo desde la primera semana muchos taxistas han sacado su lado gandalla y se han aprovechado de la situación para con estos clientes que terminaron con mucho descontento ante esta injusticia.

El servicio lo están cobrando al doble

“Este taxi es un rata que me cobró $100 de la segunda etapa de Villas Otoch hasta la Patagonia. Y todavía me dijo que me estaba cobrando barato que su tarifa es de 150 pesos, tengan cuidado con los taxistas, están cobrando casi lo doble”, advirtió una enojada usuaria de las redes sociales.

Taxistas y sus tarifas dobles en Cancún

Sin embargo no es el único caso pues muchas personas han denunciado estos abusos en los últimos días en las redes sociales, alegando que apenas comenzó la reactivación económica en la ciudad y la gente ha decidido usar servicios semiparticulares para al evitar aglomeraciones en el transporte público, sin embargo este tipo de acciones obliga a los usuarios a mirar a otros servicios como Uber.

Tarifario de precios de viajes por zonas

“Tomé el taxi en Paseos del Mar hasta la oficina, siempre me cobran de 70 a máximo 90 pesos, sin embargo uno de los taxistas me cobro 120 pesos, sólo porque estaba muy apresurado no me quedé a discutir pero se me hizo una falta de respeto y una exageración de parte de los socios choferes”, dijo otro usuario enojado con los taxis de Cancún.