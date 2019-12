Taxistas de Cancún cierran 2019 entre quejas y quemones en redes sociales

Las quejas sobre el transporte público en Cancún no dan tregua, y los taxistas siguen siendo los protagonistas de la mayoría de los casos, pues las personas denuncian de manera constante abusos por parte del gremio ya mencionado.

El ejemplo que hoy les presentamos, se trata de la mala calidad del servicio y la escasez del mismo en algunos puntos de la ciudad, pues de acuerdo a una publicación realizada en redes sociales, una mujer que necesitaba trasladarse, junto a sus hijos, esperó durante bastante tiempo y luego de varias respuestas negativas, el taxi al que abordó, decidió bajarla en menos de un minuto.

Te puede interesar: Taxistas de Cancún abusivos y cobrones

Los taxistas de Cancún lamentablemente son conocidos por ser problemáticos y en ocasiones hasta agresivos.

Según relatan, esta situación pudo darse por la “selección” de pasaje que los choferes realizan, es decir, como la señora viajaba con niños, nadie quiso tomar el viaje, pues a pesar de ir libres, sólo realizaban una señal y pasaban de largo.

Sobre esta deficiencia, los internautas han manifestado su inconformidad y aseguran que la implementación de otras plataformas como alternativas para transportarse funcionarían de manera adecuada y agilizarían los tiempos de los cancunenses, pues en muchas ocasiones la espera de una unidad libre retrasa las actividades de los pasajeros.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

El texto dice: “A cinco taxis le hizo la parada esta señora con sus hijos y ninguno apesar de traer el copete de libre se paro, solo con su mano los choferes decían que no, uno de ellos se detuvo pero así como subieron se bajaron, me imagino que le dijo su famosa frase de "para allá no voy" y así quieren que uber no les baje la chamba? si se ponen de mamones y seleccionan pasaje, yo quiero imaginar que por los niños ninguno se quiso detener, si algún taxista llega a leer esto sigue con tu mediocre pensamiento de que uber te baja la chamba por ningún motivo pues aquí hay uno de porque muchos elejimos uber” (sic).

Taxistas de Cancún cierran 2019 entre quejas y quemones en redes sociales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana