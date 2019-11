Taxistas de Cancún abusivos y cobrones

Los taxistas en Cancún se encuentran casi de manera permanente en la mira de los ciudadanos, pues debido a diversos acontecimientos, su reputación no es la mejor, y de acuerdo a las denuncias que circulan en redes sociales, su servicio tampoco.

Esta vez tocó el turno a un cancunense de denunciar lo que sucedió a bordo de la unidad 4503, la cual menciona se encontraba en pésimas condiciones de higiene: “Para que no se dejen de los pinches tranzas y nefastos taxistas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Sube la tarifa de los taxis en Cancún, de 35 a 37 pesos la mínima

Hace rato me quisieron cobrar de más y ni el tarifario traía, unidad 4503, que por cierto toda puerca con comida tirada en el piso y llena de tierra.

Taxistas de Cancún abusivos y cobrones

Les dejo esta nota favor de hacer mi denuncia, gracias. Buen día a todos. ‘Aumento del pasaje de taxis está autorizado, pero aún así cobran lo que quieren sin respetar las nuevas tarifas”.

A la denuncia mencionada se le suman otros casos que han destacado entre los comentarios, como el de una mujer que aseguró que también por medio de la aplicación Cabify se están cometiendo abusos, pues narra:

MÁS NOTAS DE: Quintana Roo, AQUÍ

“El día lunes que amaneció lloviendo tomé un taxi de la app y me marcaba una cantidad, la misma de siempre, por mi viaje, sin embargo, cuando llegamos al destino está incrementó 24 pesos, es decir, tuve que pagar una tercera parte más y no me dieron ninguna explicación, además de que ya había llegado tarde porque el chofer se perdió y no encontraba mi casa, estuve esperando más de 20 minutos y tuve que checar tarde en mi trabajo, es el colmo con estas personas de verdad, qué mal servicio prestan”.

Únete a nosotros en Instagram

Cabe señalar que en esta semana se oficializó el incremento en la tarifa de los taxis, la cual subió de 35 a 37 pesos, sin embargo, los abusos de cesan por parte de los trabajadores del volante.