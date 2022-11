Taxistas cambian estrategia para amenazar al transporte

Integrantes del Sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, arremeten de nueva cuenta contra operadores el servicio de transporte urbano en Cancún. Tras abandonar el paradero de Plaza Las Américas, los taxistas, ahora a bordo de unidades tipo Urvan de la empresa Transportes Terrestres Estatales (TTE) amenazaron a los choferes de camiones.

El empresario indicó que los taxistas, a bordo de unidades de TTE y, con patrullas de la misma empresa interceptan y cercan a los camiones en la Avenida Kabah esquina con la Leona Vicario y, en la Kabah con Ruta 5 donde se estacionan varios de ellos, para luego cercarlos y pedirles a los choferes que dejen de dar el servicio a la población por las noches.

Expuso que acudirán de nueva cuenta ante la Fiscalía General del Estado (FGEQRoo), para denunciar los hechos, “aunque ya no sabemos con precisión si nos van a atender o no, ya llevamos 7 carpetas y no hay forma de que se haga nada para frenar a los taxistas y a sus agremiados”, dijo.