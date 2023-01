Taxistas atacan de nuevo, ahora en el Walmart del centro

Durante la tarde de este miércoles, se reportó un nuevo caso de agresiones por parte de operadores del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” a una unidad de Uber, en el centro de la ciudad.

A través de un video compartido a La Verdad Noticias, se puede apreciar cómo un grupo de taxistas acorralan a la conductora del vehículo privado identificada como Naomi, quienes al ver que cargaba a una familia de turistas en el Walmart del centro, le impiden seguir con su camino.

“Me detengo no en la entrada, sino dentro del estacionamiento pero se dan cuenta de que alguien viene por ellos. cuando suben al vehículo,los taxistas me dan el encerrón adelante y atrás y no me dejan pasar…”, expresó la conductora.

Agrega que en el momento no sale del vehículo por su seguridad y por la seguridad de los usuarios, por lo que llama al 911 desde la aplicación de Uber. Al darse cuenta que se encontraba grabando y que se trataba de un Uber, los taxistas la dejan ir, no sin antes poncharle las llantas traseras de la unidad.

En el segundo video se puede apreciar el vehículo detenido sobre el bulevar Kukulcán, con ambas llantas ponchadas y además ocasionando congestionamiento vial.

“Cuando ellos me dejan pasar, me voy del lugar para llevar a los usuarios a su hotel en la zona hotelera, pero fue hasta el kilómetro 1 me doy cuenta de que las llantas están bajas, me tuve que disculpar con los usuarios y cancelar el servicio”.

La conductora explica que ya ha levantado su reporte en la aplicación de Uber para ver qué seguimiento se le dará al caso, pues su aseguradora no puede cubrir el gasto de las dos llantas. Pero además, señala que realizará la denuncia correspondiente en el Ministerio Público en contra de los responsables.

“No es la primera que me pasa, las primeras veces no grabé, solo fue el susto y me fuí, pero ahora si voy a denunciar.”

Ante esta situación, Naomi explica que durante el altercado durante en el supermercado del centro de la ciudad, los taxistas tomaron fotos tanto de su vehículo como de sus placas y se teme por su seguridad.

“Me siento muy temerosa porque yo tengo dos hijos y tengo miedo que me vaya a pasar algo porque mi auto circula en toda la ciudad y aunque no esté en servicio no se si ellos vayan a querer hacerme algo más.”, expresó.

