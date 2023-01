Taxistas atacan a ciudadanía, impiden circulación de camiones

Camiones de transporte públicos dejarán de circular a partir de las 22:00 horas, 10 de la noche, por órdenes y amenazas del Sindicato de Taxistas, por lo que se espera que cerca de 4 mil 500 ciudadanos se vean afectados ante esta situación ocasionada por estos personajes que han incurrido en la violencia para llevar a cabo sus planes.

Las rutas que a partir de hoy dejarán de circular a las 22:00 horas serán 44, 17, 6, 5, 4, Talleres y Héroes, por lo que se espera afectar a por lo menos 4 mil 500 ciudadanos, en su mayoría trabajadores de la industria hotelera y restaurantera.

“Siempre estará mal el hecho de una situación que afecte al que menos tiene. Desafortunadamente parece ser que estas personas con sus berrinches no entienden, o sea esto es más un berrinche y creo que ellos ya deben tomar una postura de mejorar y dejarse de este tipo de situaciones, lamentamos mucho lo que ha sucedido con los taxistas, no es todo el sindicato, lo he dicho siempre es solo un grupo, pero solo un grupo nos está afectando como destino y como usuario. Julio Villarreal, presidente de la Canirac Cancún.

La situación se extenderá de manera indefinida, a pesar de que ya se hicieron las denuncias a las autoridades pertinentes, y que la autoridad señaló que realizaría operativos, las unidades de transporte público no se moverán si no se garantiza seguridad para los trabajadores.

Empresarios reconocen que el problema de los taxistas no solo es en la Zona Hotelera, pues ahora los ruleteros han decidido presionar a la ciudadanía y trabajadores al evitar que los camiones puedan salir y subir pasaje en los horarios nocturnos, esta acción perjudica la productividad de los trabajadores y las empresas en las que colaboran.

Durante la noche del miércoles, un grupo de taxistas a las 22:00 horas decidió que los camiones de la ruta 17 que hacen una segunda base en la avenida Leona Vicario con Kabah, dejarían de prestar servicio por lo que obligaron a los conductores a terminar sus labores a pesar de que esa ruta espera a los trabajadores que salen del último turno en los hoteles.

Esta situación no es nueva y la ocasionan los taxistas de sitio para que los trabajadores se vean obligados a utilizar sus servicios, esta situación ocasionó en meses anteriores un estado de inseguridad principalmente para las mujeres, tres fueron abusadas en el interior de un taxi que tomaron en Plaza las Américas para poder llegara a sus casas ante la falta de autobuses.

