Taxistas amenazan con bloquear muelle de cruceros de Mahahual.

Taxistas de Mahahual amenazaron con bloquear entradas y salidas en el Muelle de la Costa Maya, en caso de persistir las prácticas monopólicas que les impidan beneficiarse de los 77 cruceros programados para arribar durante este mes de marzo.

Y es que, según acusaron, los turistas que llegan a bordo de los llamado hoteles flotantes son condicionados a sólo contratar servicios de transporte del propio puerto o de agencias afines.

Por ello, los trabajadores del volante permanecen en la crisis económica iniciada por la pandemia de la COVID-19, toda vez que no pueden beneficiarse de los miles de turistas que están llegando a la Costa Maya con los cruceros.

Como ha informado La Verdad Noticias, para este mes de marzo está previsto el arribo de 77 cruceros a la Costa Maya, incluido el Wonder of The Seas, considerado el más grande del mundo.

También hay que señalar que el sábado pasado ocurrió un altercado entre ruleteros y personal del muelle, ya que negaron el acceso al represente del Sindicato de Taxistas responsable de la venta de paseos a turistas.

Por ello, advirtieron que, en caso de que se mantenga este monopolio en el servicio del transporte bloquearán la entrada y salida del muelle de cruceros como medida de presión para que les permitan obtener beneficios del turismo que arriba por mar.

Luchan para poder trabajar

Tiene años que estamos peleando que nos dejen trabajar y que dejen de acaparar al turismo que viene a bordo de los cruceros, ha habido acuerdos pero estos nunca los respetan y volvemos a lo mismo, entonces si esto no se resuelve, no nos dejan más opción que bloquear la entrada y salida.

Los taxistas resaltaron que asumen estas medidas porque, a pesar del Semáforo Epidemiológico en color verde, no han logrado recuperarse económicamente.

No nos permiten generar ingresos para nuestras familias, hemos insistido en que vengan las autoridades de Gobierno a resolver esta situación pero nada se ha logrado y seguimos en las mismas o a lo mejor en peores condiciones.

No hay fecha específica para los bloqueos, pero puntualizaron que harán todo lo que esté en sus manos para lograr ingresos para mantener a sus familias.