Taxistas acaban con rutas de autobuses en Cancún

Mariel salió del trabajo a las 12:00 de la noche en lo que caminó al paradero de autobuses de Plaza las Américas se le hizo más tarde y no alcanzó la ruta 17 que la llevaría cerca de su casa en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, uno de los checadores de tiempo le dijo que hace una semana dejaron de salir de Las Américas a la medianoche, pero que ahora se fueron a la Kabah y allí dejan de circular hasta las 03:00 horas de la madrugada.

“Antes si salíamos a las tres, pero esta semana solo hasta las 12:00 para evitar el conflicto con los taxistas que nos amenazan”, señaló el checador a la joven trabajadora.

En Plaza Las Américas, cerca de la medianoche llegan los delegados del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, generalmente son dos junto a un grupo de taxis y se colocan debajo del puente, esto sobre la avenida Tulum. A unos metros se colocan dos patrullas que cuidan que los taxistas no ataquen a los operadores, pero esto es solo una pantalla de la realidad.

“Se están llevando a cabo los operativos y sí, claro que estamos dialogando constantemente. Yo tengo comunicación con los concesionarios del transporte público, han estado funcionando los operativos y a seguir trabajando con ellos, seguir coadyuvando y coordinado entre los grupos”.

La intensidad y constancia de estos ataques han hecho que los camiones dejen de usar el paradero de Plaza Las Américas y establecerse en los cruces de las avenidas Leona Vicario y Kabah en el caso de la ruta 17 y en Miguel Hidalgo con Kabah en el caso de la ruta 5, esto es a casi 8 kilómetros de Las Américas y es la distancia que una persona debe de recorrer durante la noche para tomar su ruta hasta sus casas en la zona norte de la ciudad, sin embargo el ayuntamiento no está enterado a pesar de tener comunicación directa.

Ayuntamiento desconoce ataques de taxistas a autobuses, han sido desplazados 8 km

“Los operativos siguen realmente porque han funcionado correctamente, ya no habido problema en la situación de que hubiera algunos taxistas, no podemos decir que todos, pero algunos grupos no dejaban que se recogiera el pasaje, pero ya está fluyendo mucho más tranquilo y tenemos comunicación”, declaró Ana Paty Peralta justo cuando se hacía del conocimiento público un nuevo altercado.

Los taxistas y los delegados de este sindicato controlan Plaza las Américas a pesar de que las unidades de tránsito se encuentren en la zona en el operativo que mencionó la presidente municipal, sin embargo a partir de las 12:00 de la noche la realidad se vuelve otra y los paraderos se ven obligados a desplazarse hasta 8 kilómetros perjudicando nuevamente a los usuarios que son trabajadores de la industria hotelera, principalmente del sector restaurantero.

El empresario y líder restaurantero Julio Villareal, señaló que este tema falta coordinación entre el ayuntamiento y el Imoveqroo, lo que ha causado una desorganización y estos actos que se han vivido y afectado a los ciudadanos.

“Ayer precisamente hubo otro conato, hablé precisamente con Santiago Carrillo (Autocar), me comentaba que seguían con estas situaciones, ya hablamos con la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres y están por darnos una fecha para asentarnos ya, ya tiene la orden del día para tratar temas sobre la movilidad y estamos a la espera de la cita”, confirmó, el restaurantero.

Ayuntamiento desconoce ataques de taxistas a autobuses, han sido desplazados 8 km

En su momento el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) negó el conocimiento de estos actos de violencia de los taxistas a los choferes de autobuses y hasta ahora no ha habido alguna intervención o sanción en estos actos que se realizan en presencia de los delegados del Sindicato Andrés Quintana Roo y las unidades de Tránsito.

“No se han podido hacer las denuncias pertinentes en el Imoveqroo, yo creo que seguimos teniendo esta falta de transporte, seguimos teniendo estas amenazas por parte de los taxistas, hay un grupo que quiere apoderarse de las calles y todos somos usuarios y vemos afectaciones”, dijo Julio Villareal.

Mariel es una de las afectadas de esta semana, que tiene que buscar la forma de moverse 8 kilómetros todos los días para poder tomar un autobús que la deje en casa y poder descansar para que al día siguiente vuelva a trabajar y lidiar con el problema que la presidenta aseguró que ya culminó.

