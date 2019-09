Taxista pierde el control y vuelca en Cancún

Un taxista del sindicato Andrés Quintana Roo en Cancún volcó luego de que perdió el control de la unidad, presuntamente al estar yendo a exceso de velocidad sobre la avenida Arco Vial, mejor conocida como el “Periférico”, esto durante la madrugada de hoy.

De acuerdo a los primeros informes, el hecho ocurrió entre la avenida Arco Vial y Costa Maya, frente a la Región 247 de Cancún, cuando vecinos y conductores vieron el coche volcado sobre la maleza, motivo que avisaron a las autoridades y pidieron apoyo de una ambulancia, ya que se encontraba un hombre atrapado y con heridas.

Al parecer el exceso de velocidad fue la causa de la volcadura

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Tránsito, Bomberos y una ambulancia acudieron al sitio; al llegar confirmaron el reporte, por lo que dieron parte a los paramédicos, quienes llevaron al conductor del taxi al hospital, mientras los bomberos se llevaron la unidad a las instalaciones de Tránsito mientras se hacía el deslinde de las responsabilidades.

Se habla que el taxista perdió el control del coche porque iba a exceso de velocidad y tras una curva no logró frenar y doblar de manera correcta, lo que provocó la volcadura y que el chofer quedó atrapado y con lesiones, afortunadamente no se reportó pérdidas humanas, pero sí materiales; este dato aún no ha sido confirmado por la autoridad.

La unidad quedó con las llantas hacia arriba

Se supo que el taxi autor de este accidente tiene el número económico 1634; hasta el momento las investigaciones continúan por parte de la autoridad competente para tratar de averiguar y confirmar con en realidad fueron los hechos y en dado caso que el taxista fuese culpable sería llevado ante la justicia para determinar su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: Testigos captan tragedia tras volcadura de combi que dejó DOS MUERTOS

Hay que destacar que en las últimas semanas las unidades de transporte público han sido los autores de diversos accidentes viales, un total de 10 accidentes aproximadamente, esto es información preliminar, en lo que va del mes, lo cierto es que la ciudadanía ya no ve seguro los camiones y combis que ofrecen estos servicios.