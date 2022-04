Taxista intenta privar de libertad a mujer y a bebé de siete meses.

En Chetumal, una mujer denunció en redes sociales que ella y su bebé, de siete meses de edad, fueron víctimas de un presunto intento de privación ilegal de la libertad por parte de un taxista, al cual solicitó servicio para trasladarlas a su domicilio.

De acuerdo con la publicación que realizó en una red social, la afectada pidió que la trasladarán a la colonia Caribe pero el taxista la ingreso al fondo de la colonia Bicentenario.

Relató que la puerta de la unidad tenía colocado un seguro que no permitía su apertura, además, que el taxista no se detenía y tomo un rumbo completamente distinto al que habitualmente se utiliza al fraccionamiento.

Destacó que el grado de temor la hizo pensar en arrojarse del taxi junto con su hija, pero afortunadamente no tuvo que hacerlo, ya que se topó con un familiar en el camino y pidió ayuda.

La unidad de transporte, según concluyó no tenía placas, pero aseveró que se percató que el conductor tenía muchos tatuajes. La denunciante expuso el número del taxi, sin embargo, no presentó denuncia alguna ante la autoridad correspondiente.

Señas no coinciden

Al respecto, el líder del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA), Julio César Castilla Zapata, afirmó que no defenderán a taxistas que cometan actos delictivos.

Con relación al caso, afirmó que localizaron al operador para conocer su versión de los hechos.

Expuso que, el operador del vehículo se presentó en las instalaciones SUCHAA y aseguró no haber otorgado dicho servicio, además las características señaladas por la agraviada no coinciden con él, ya que no tiene tatuajes en el cuerpo.

Aunque no pidió a la mujer que acudiera a reconocer el trabajador del volante, el líder taxista sí la exhortó a que denuncie los hechos ante un fiscal del Ministerio Público y ante el Instituto de Movilidad para que se realicen las investigaciones correspondientes.