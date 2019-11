Taxista de Cancún ve videos en su celular mientras conduce con una pasajera a bordo ¡Que Chulada!

El transporte público en Cancún siempre es un tema del que hay qué decir, pues es uno de los servicios con mayores deficiencias en la ciudad, de acuerdo a la percepción de los habitantes e incluso de quienes visitan este destino turístico.

Por medio de redes sociales, las denuncias a este sector son demasiadas, ya que los usuarios no sólo relatan sus experiencias con choferes groseros o unidades en malas condiciones, sino que también comparten fotografías y videos que dan certeza de esta preocupante situación.

Tal es el caso de una mujer que denunció de manera anónima a un conductor de taxi que mientras conducía, además de manipular su teléfono celular, centraba toda su atención en un programa que veía en internet.

Según cuenta la chica afectada, incluso mientras el semáforo estaba en verde, el hombre jamás prestó atención al camino, por lo que pudo ocasionar un accidente no sólo a la pasajera, sino también a otros automovilistas o peatones.

Aunado a su mal servicio durante el viaje, el trabajador del volante también cobró una cuota elevada por el traslado.

“Hace poco me subí a un taxi y el señor estaba viendo su serie mientras el semáforo en verde, saben, me sentí incómoda e insegura ya que en todo el camino puso más atención a su serie que al camino... Además de todo cobró de más, desgraciadamente no pude tomarle el número ya que se fue rápido. #PorUnTrasporteSeguro”, fue lo que compartió la mujer que dio a conocer el caso.

Aunque no se conoce el número de placas, de unidad o el sitio al que pertenece el taxista, es común encontrar casos como este por toda la ciudad, por lo que los ciudadanos deben realizar sus reportes con las autoridades correspondientes para que los responsables sean debidamente sancionados y los malos tratos en el transporte público terminen.