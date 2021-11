Con palabras altisonantes, groserías y de manera agresiva, un operador del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo” intentó bajar a una mujer de un taxi del sindicato Gustavo Diaz Ordaz, del municipio Isla Mujeres, esto porque según su “competencia” subió a la dama en zona no permitida para los taxistas de la Isla.

De acuerdo con el video difundido por la víctima, el hombre del taxi con número económico 6425, le cerró el paso a la unidad de color rojo, sacó una radio y comenzó a cuestionar al hombre, le preguntó su nombre, dondé subió a la señorira, hacia donde se dirigian, pero sobre todo, lo interrogó sobre las rutas que tomó.

Hizo trabajo del IMOVEQROO

Taxista de Cancún intenta bajar a pasajero de un taxi de Isla Mujeres VIDEO

En el material exhibido se oye cómo la pasajera tuvo que intervenir para que el taxista de los verdes le creyera, es de mencionar que dicho conductor se hizo pasar como "delegado del IMOVEQROO", ya que detuvo la unidad e hizo trabajo de dicho instituto, lo terrible es que la dama dio información que ella no está obligada a dar para que le creyeran.

“Desde rancho viejo me trae y le dije que me esperara, dejé a mis hijos y me va a llevar a Villas Lak’in y de allí me regresa a Rancho Viejo; si, de Rancho viejo a Leona y de Leona voy a Lak’in y regreso, en la Supermanzana 238 abordé el taxi”, tuvo que decir la mujer, mientras el ruletero del Andrés Quintana Roo grababa con su celular.

Es de mencionar que a pesar de esta explicación, por un momento el conductor de la unidad 6425 no creyó en las palabras, ni de la pasajera, ni del trabajador del sindicato Gustavo Diaz Ordaz, pero segundos después lo dejó ir. En este sentido, el taxista “delegado”, es de tez morena, complexión robusta, cabello corto y maneja un coche de la marca Nissan, tipo Versa.

Hasta el momento se sabe que la afectada, quien denunció los hechos, pidió intervención de las autoridades correspondientes para que investiguen a fondo este modus operandi de los operadores del “Andrés Quintana Roo”; “no manches que grosero”, concluyó el video con las palabras de la denunciante.

