Taxista de Cancún amenaza a hombre tras accidente vial

Un usuario de Facebook de nombre Gabriel, publicó una fotos de un taxista de Cancún, con un texto, el cual decía que el operador del taxi lo siguió hasta su casa, esto porque tuvo un accidente de tránsito con el taxista, donde según Gabriel, la culpa la tuvo el servidor público, pero para no pelear decidió ir a su casa.

Mientras que Gabriel llegaba a casa, se dio cuenta que el taxista con la unidad de la marca Nissan tipo Tsuru con número económico 6103, lo siguió, tanto que al entrar a su domicilio, el otro hombre intentó entrar, en eso Gabriel saca el teléfono y comienza a grabar, tanto que según Gabriel, el taxista lo comenzó a amenazar, a él y su familia.

Tras estas amenazas, el agraviado escribió en su cuenta que hace responsable al taxista, sobre cualquier cosa que le pase a él y a su familia, además dijo que en ese momento no salió a denunciar, ya que el taxista lo estaba esperando calles después.

Esto es lo que dice la publicación:

“Hago público que si me a mi propiedad, familia y/o amigos, así como a mi persona nos pasa algo, HAGO TOTALMENTE RESPONSABLE AL CONDUCTOR DEL TAXI 6103 PERTENECIENTE AL SINDICATO DE TAXISTAS ANDRÉS QUINTANA ROO DE CANCÚN. El cual el día de hoy aproximadamente a las 3:10 pm del día viernes 25 de octubre de 2019 me chocó sobre avenida los Tules en la SM 248 casi frente al Chedraui de Villas Del Mar.

Al yo cambiarme de carril de izquierda a derecha con mi dirección al puesta debido a que había un trailer estorbando, el taxi no cedió el Paso y aceleró hasta impactar su vehículo con el mío retrovisor a retrovisor. Debido a que los retrovisores de mi auto se doblan, mi vehículo no sufrió ningún daño y adelante se paró otro taxista dispuesto a bajarse.

Conociendo la agresividad de algunos de los integrantes del mencionado sindicato. Avancé hacia mi casa por un camino distinto, sin embargo el taxista me siguió hasta mi domicilio y me amenazó indicando que me estaría cazando y me partiría la madre hasta que saliera de casa.

Por miedo y obvias razones no he salido ni ido a levantar una denuncia, sin embargo al tener por mi seguridad y la de mis familiares reiteró mi acusación hacia esta persona en caso de cualquier cosa que les pase a ellos o a mi.

Incluso saqué el celular para grabarlo y ya después no quiso amenazar de nuevo. Únicamente se dedicó a insultarme, culparme por el choque y enfrentarme a que saliera del límite de propiedad privada del condominio en el que vivo”, concluyó el texto.

Gabriel pide a los cancunenses compartir esta información para que se cuiden de este sujeto, ya que su caso es totalmente verídico, “me tocó en esta ocasión a mí”, señaló. Al final de la publicación se despidió con su nombre completo, Gabriel Alberto Hernández Díaz Barriga.