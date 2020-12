Tanques de oxígeno para enfermos Covid-19 en Cancún hasta en 3.500 pesos la noche | Cuartoscuro

Ante el aumento de nuevos casos de coronavirus en Cancún, la demanda de tanques de oxígeno para enfermos COVID-19 en este destino turístico comienza a tomar un nuevo auge, a medida que las personas prefieren ser atendidas en casa que en un hospital.

No obstante, la renta de estos artefactos médicos está fuera del alcance de muchas familias, toda vez que llegan a costar hasta 3,500 pesos la noche, aunque eso depende de la cantidad de oxígeno que requiera el paciente intubado.

Tanques de oxígeno para enfermos Covid-19 en Cancún hasta en 3.500 pesos la noche. Foto: La Verdad Noticias.

En entrevista para La Verdad Noticias, Juvencio Reyes, coordinador de servicios médicos de VIT Cancún, una compañía dedicada a la renta de compresores y tanques de oxígeno, explicó que esta situación ha empeorado en las últimas semanas.

Tanques de oxígeno hasta el 3,500 pesos la noche

En la compañía donde labora, solo cuentan con tanques de oxígeno de 9,500 litros, los cuales los rentan hasta en 1,800 pesos por semana, aunque la capacidad del cilindro puede durar solo una noche si el paciente está en estado crítico.

Por parte, Laura, empleada de Cura México, otra empresa dedicada a lo mismo, explicó que la renta de un tanque de hasta 1,725 litros de oxígeno cuesta un aproximado de 3,500 pesos por semana, el cual solo puede durar también solo una noche por la misma razón.

Ambas empresas, actualmente no cuentan con un stock disponible de los artículos, los cuales dijeron, se les agotaron en las últimas semanas.

Piden acudir al hospital para evitar colapsos por COVID-19

Si bien las cifras oficiales de Cancún todavía no han vuelto a los niveles de contagio vistos durante los meses de abril y mayo, los más difíciles de la pandemia, esto no quiere decir que no haya pacientes enfermos, pues muchos no acuden al hospital dada la desinformación que hay entorno a las clínicas.

Muchos de los enfermos que arriban a las clínicas COVID-19, llegan prácticamente colapsando. Foto: Iván Cadena.

Carmina Javier Puc, enfermera del Hospital General de Cancún, manifestó que esta situación ha hecho que muchos de los enfermos que arriban al sanatorio lleguen prácticamente colapsando, haciendo imposible la labor de los médicos para rescatarlos.

Por ello insistió a los familiares a que lleven a los enfermos apenas sientan los primeros síntomas de COVID-19: "Ante la duda vengan. Si salen negativos qué bueno, si salen positivos y llegan a tiempo se da tratamiento y se recuperan", manifestó la empleda del Hospital General.

Además insistió en que el tratamiento dentro de la clínica significa un ahorro para los familiares de los enfermos, toda vez que reconoció que la renta de los tanques de oxígeno resulta impagable para muchos de los parientes.