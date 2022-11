Tamborín y Muñequito de las calles de Cancún a competencias internacionales

Hace 16 años comenzaron a escribir su historia, después de un recorrido Tamborín Show y Muñequito Flow se encontraron en el camino en el año 2013, fueron alumnos de Chispa y comenzaron a viajar, estudiaron en teatro y tomaron cursos para salir de las calles y presentarse en carpas, ahora pelearán por ser los mejores de Latinoamérica.

Del 6 al 8 de diciembre los payasos originarios de Cancún participarán en el primer Mundial Internacional de Payasos en donde competirán 24 cómicos de toda Latinoamérica y estos payasos color de dulces y caramelos representarán a la Península de Yucatán.

Originarios de Cancún y con casi una década de experiencia juntos, el dúo busca una oportunidad mayor para poder dar a conocer el arte de hacer reír con chistes blancos y familiares, los premios son estancias en Las Vegas, California y CDMX.

Una de las cuestiones que surgen ante tantas nacionalidades es cómo se calificaría el desempeño de los artistas si en cada región o país, el significado de las palabras o el contexto es diferente.

"La competencia será en una carpa del circo y por lo tanto debe llevar el estilo de circo y bajo esa dirección se calificará a los payasos de toda Latinoamérica, para eso se ha garantizado que los jueces serán profesionales en ese aspecto", dijo Tamborín.

Una de las claves del éxito de estos personajes es su humor y sus chistes blancos e inocentes pero muy creativos añadiendo también el acento peninsular que definen ellos mismos como aporreado, otra característica de este dueto originario de Cancún.

Tamborín y Muñequito Flow tienen nueve años juntos como duetos y desde los primeros cinco años comenzaron a cosechar éxitos en todo el país así como en el mundo.

"Iniciamos en Cancún hace 16 años con dos agencias, pero después salimos a la calle con el Payaso Chispa, de ahí a Playa del Carmen en donde tomamos clases de teatro y después comenzamos el recorrido por Panamá, Venezuela y Aruba y después en todo el Pacífico Mexicano", señaló Muñequito Flow.

Su camino, cuentan, ha sido difícil y duro pues se han encontrado con obstáculos pues incluso señalan que a su profesión no se le respeta como un trabajo y menos a las personas detrás del maquillaje.

Ante esta situación señalaron que en Cancún hay mucho talento y que muchas veces no son vistos o no tienen esos foros para poder darse a conocer por lo que Tamborín pidió que no se detengan y den todo.

"Yo les diría que no paren de reír, no importa que tan grande sea el público mientras lo importante es que cada paso que des, des los mejore de ti".

Respecto a la situación por la que está pasando Platanito y la cultura de la cancelación señalaron que es una comedia muy arriesgada, que muchos la hacen y muy bien pero que ellos dos se mantienen al margen.

"Te dije, nosotros manejamos un humor blanco, en términos generales tiempo tragedia es comedia, si alguien se cae la gente se ríe, es una tragedia pero causa risa, nosotros no manejamos ese tipo de humor pero respetamos a quien lo hace".

