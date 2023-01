Tamales para el 2 de febrero saldrán por encargo

Debido al aumento de los precios de los insumos en los productos para preparar tamales, quienes se dedican a venderlos han señalado que sólo venderán algunos tamales extra, mientras que la gran mayoría se harán por encargo, esto debido a que temen hayan pérdidas.

Por su parte doña Rosario tiene un puesto fijo en el fraccionamiento Paseos del Mar en donde todos los días se encarga de vender tamales torteados, tipo chanchamitos y los colados, en su percepción señala que los que más se venden son los torteados, esto debido a que son más económicos, a tan solo 10 pesos.

Para el próximo día de la Candelaria se espera vender 80 tamales más de lo acostumbrado, esto sin contar los encargos que se harán durante los próximos días, lo que puede aumentar su venta para el próximo 2 de febrero.

“No es mucha la diferencia, en un día normal vendo 120 tamales, en un día de la Candelaria pues van a ser cerca de 200, la diferencia no es mucha y haré más solo si hay encargo, si no lo hay pues no, lo que voy a hacer ese día van hacer 200 tamales, serían 200 más los encargos”, dijo Rosario.

Tamales para el 2 de febrero saldrán por encargo

Por su parte Edith se dedica a vender tamales estilo Yucatán en el mercado 23, ubicado muy cerca de la estación principal de bomberos de la ciudad de Cancún, ella comenta que al día atiende a cerca de 60 personas y que vende aproximadamente dos tamales por persona, este es el número de venta diario de este producto, además de vender, salbutes, empanadas y panuchos.

También señaló que solo se vendrían por encargos previos para los que comprarán tamales en honor a la virgen de la Candelaria.

“Tengo colados, toreados y horneados, y el que más se vende es el colado, los vendo a 12 pesos”, dijo que el tamal que más se vende es el colado, uno de los productos más conocidos de la gastronomía de Yucatán.

Tamales para el 2 de febrero saldrán por encargo

Por su parte la señora Luciana Sánchez Pérez, que vende tamales estilo Ciudad de México indicó que nunca cuenta los tamales que hace, únicamente sabe que el día de la Candelaria va a hacer muchos más para vender, dijo que en sus 47 años vendiendo tamales nunca se le ha hecho costumbre contar el producto que vende.

Para más noticias de Quintana Roo da click aquí