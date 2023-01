Tacombi, los tacos de Playa del Carmen que conquistan Estados Unidos

Tacombi, los tacos desde Playa del Carmen que conquistan Estados Unidos.

Un largo trayecto es el que ha recorrido un camión de comida llamado Tacombi, que desde el año 2006, el dueño Dario Wolos vendía tacos en una camioneta Volkswagen en la ciudad costera mexicana de Playa del Carmen.

Actualmente, es una cadena de restaurantes mexicanos rápidos e informales con 15 ubicaciones entre Nueva York, Miami y Washington, D.C. Cuenta con $27.5 millones en fondos del fondo de inversión del fundador de Shake Shack, Danny Meyer, lo que estimula un plan de rápida expansión en los EE.UU, al estilo de Shake Shack, con 75 locaciones en total para 2026.

Esas proyecciones están bastante lejos de los días de playa de Tacombi, que empezaron cuando Wolos adiquirió el vehículo VW de 1963 en color verde, en la ciudad de México por $3,000 pesos. Dario Wolos transformó la combi en un restaurante móvil donde vendió sus primeros tacos, narró a Total Food Service en noviembre de 2022.

En total, Wolos gastó cerca de $48,000 para arrancar con Tacombi como un puesto de tacos junto a la playa, incluido el dinero que gastó en la camioneta 20 mil de sus padres y aproximadamente 25 mil que había ahorrado por cuenta propia.

En un viaje de más de 20 horas, el emprendedor condujo la combi desde la Ciudad de México hasta Playa del Carmen, pero el trayecto se complicó debido a la forma del vehículo, al que le hacían falta algunas ventanas.

"Pensé que me iba a morir. Es como una trampa mortal: cada vez que pasaba un camión, temblaba", recordó Wolos. y agregó que el camión se decompuso en un punto y tuvo que ser remolcado durante parte del viaje.

Pese a los infortunios, Wolos nombró a su restaurante en honor a la camioneta, haciendo un acrónimo de las palabras "taco" y "combi" una palabra utilizada para describir un microbús en México.

Conectar con la gente a través del taco

La venta de tacos en la playa no fue un simple capricho para Wolos, quien tuvo la idea de una cadena de restaurantes por primera vez cuando era estudiante de economía de la Universidad de Cornell hace más de dos décadas. Desarrolló un plan de negocios para un concepto de cadena de restaurantes llamado "Taco Rex" donde vendía comida mexicana que, para él, era realmente mexicana.

"Me di cuenta en ese momento de que existía esta oportunidad de compartir una perspectiva sobre México que aún no se conocía en todo el mundo", dijo Wolos. "Vi que Taco Bell, Chipotle y Old El Paso y todas esas marcas herederas de comida mexicana no conectaban a la gente con este lado de México".

En solo cuatro años, Dario Wolos saltó de Playa del Carmen a la primera ubicación de Tacombi en Nueva York, pero en el camino batalló por encontrar productos e ingredientes de taquería mexicana de alta calidad en Estados Unidos, por lo que hizo un negocio de bienes de consumo llamado Vista Hermosa para crear artículos como tortillas y papas fritas para abastecer a sus restaurantes.

A la fecha, Vista Hermosa vende productos en más de dos mil establecimientos minoristas, incluidos Whole Food Markets. El enfoque de ambas empresas atrajo la atención de Meyer, quien elogió a Wolos por "construir un negocio increíblemente dinámico", luego de invertir en Tacombi en 2021.

Según su witio web, el restaurante "está enfocado en compartir la auténtica cultura del taco", con elementos del menú como cerdo al estilo pastor y maíz mexicano estilo callejero servidos sin mazorca, en una taza.

El reto de Tacombi en EE.UU.

A pesar de que Dario Wolos tiene la autenticidad como aliada, Tacombi tiene que enfrentarse a una fuerte competencia de rivales más grandes y establecidos, incluidos los misos restaurantes a los que se propuso retar cuando era estudiante universitario.

El emprendedor tiene un gran modelo para superar dicha competencia: Meyer, quien convirtió a Shake Shack de un puesto de hamburguesas de Nueva York en una cadena global con más de 400 restaurantes en todo el mundo.

Ambos, planean desarrollar un progama de licencia internacional que impulsará a Tacombi a expandirse a los mercados extranjeros, incluyendo Corea, Singapur, Medio Oriente y aeropuertos en los Estados Unidos. "Ahora estamos adoptando un enfoque Shake Shak para nuestro potencial de crecimiento global", señaló Wolos.

