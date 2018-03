Tabaquismo afecta más a los jóvenes Carlos Matus / La Verdad Noticias. Omar tenía 11 años cuando fumó su primer cigarro. Hoy, a los 27 años fuma al menos una cajetilla al día. Hasta hace un par de meses eso no le preocupaba, pero comenzó a sentir que se fatigaba e incluso su rendimiento sexual ya no era el normal. Luego de pruebas médicas descubrió la razón: infección del tracto respiratorio potencialmente fatal, que limitaba su capacidad de respiración entre un 25 y 35%. Al igual que Omar, miles de jóvenes se encuentran con padecimientos respiratorios por el consumo de tabaco. Autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal, reconocieron que los adolescentes y jóvenes con padecimientos respiratorias en Q. Roo han aumentado en un 35% los últimos 10 años, al pasar de 10 de cada mil menores -de 18 años a 13 años-, a 500 de cada mil. El problema es tal que incluso la Sesa reveló que de no disminuir el consumo de esta sustancia se generarían problemas de salud graves a mediano y largo plazo e incluso se presentarán enfermedades pulmonares en personas cada vez más jóvenes que tienen como coincidencia haber comenzado a fumar en edades tempranas. Y es que de acuerdo a los propios encuestados, muchos de ellos comenzaron el consumo a edades tempranas dentro de los planteles escolares. De acuerdo a Raúl Lara Castillo, presidente de la Asociación de Padres de Familia en Benito Juárez, una de las sustancias más detectadas dentro de las escuelas del municipio es el tabaco y que incluso hay alumnos que venden los cigarrillos sueltos dentro de los planteles de estudio. Lilliam Negrete, directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ), señaló que la población piensa que el tabaco no es una droga, por lo tanto que no causa ningún daño a su salud, tan es así que la gente que el CIJ atiende por esta adicción ronda los 40 años y más, lo cual deberían poderlos captar en edades más tempranas. De hecho la Organización Mundial de la Salud indica que el consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, tras la hipertensión, y es Tabaresponsable de la muerte de uno de cada diez adultos.

