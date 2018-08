TTE seguirá en Cancún, no se puede dejar a la gente sin servicio: Alejandro Ramos

TTE seguirá, no se puede dejar a la gente sin servicio: Alejandro Ramos

Independientemente de que la concesión con la que se mueven 600 unidades de Transporte Terrestre Estatal (TTE), sea estatal y para otros concesionarios municipales sea una “invasión de rutas”, lo cierto es que existen miles de personas viaje que se quedarían varados.

Con la próxima entrada a clases serían miles los padres de familia y niños que no podrían acudir a sus destinos reconoció Alejandro Ramos Hernández, director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) de Quintana Roo, quien sostuvo que se necesita regular dicho transporte al igual que todos los demás, sobre todo en el sentido de que las unidades no estén en mal estado y no lleven sobrecupo, además de que cuenten con sus seguros para los viajeros y de las unidades.

Como se sabe las vans y combis de TTE se asegura fue una concesión creada por la administración borgista misma que aún permanece sin regularse completamente sobre todo en ese aspecto de las rutas y en sentido de que si debe entrar a prestar servicio en rutas internas del municipio o solo serviría para interconectar a ellos, pero mientras esto sucede, tomando en cuenta que una sola unidad trasporta por lo menos a diez personas, se está hablando de 20 usuario por vuelta por cada unidad que multiplicado por 600 de ellas, son 1200 pasajeros por vuelta. En promedio cada vehículo por turno de ocho horas hace entre cuatro o cinco vueltas. De ese tamaño es la problemática.

Alejandro Ramos destacó que sería un error suspender las rutas de TTE para la productividad de Cancún y seguridad de muchas familias, pues las personas no podrían llegar a sus hogares. Por eso dijo que se tienen que realizar estudios de impacto vial y de movilidad.

Transporte de carga

De la misma forma expuso que los transportes de carga particulares ya no necesitan ningún permiso o licencia para realizar mudanzas, siempre y cuando sean de uso particular. “En la ley anterior se apuntaba que todo tipo de transporte público y privado tendría que tener una regulación, ya sea en el marco de concesiones o de los permisos.

“En la campaña del gobernador Carlos Joaquín González hubo una queja, una petición de parte de particulares que eran infraccionados y detenidos al llevar su carga particular, es decir que tiene una camioneta que de pronto tenía que llevar un refrigerador; de repente venía la inspección y lo detenían. Esto generaba muchos actos indebidos, la típica mordida, por eso ante tal situación en la ley se modificara esto”, resaltó.

Puntualizó que el particular no tendrá necesidad de un permiso, siempre y cuando sean mudanzas particulares. Hoy podrán transitar de manera libre con la libertad que no podrán ser detenidos por los inspectores de SINTRA o de Vialidad”, concluyó.