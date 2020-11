Sustancias no legales provocaron negar entrada de alimentos y bebidas en Xcaret.

“El alimento no se los deben estar cobrando, ahí no hay comedor de obra como normalmente se da. Es el hotel el que está dando para cuidar riesgos, el tema del agua sí hay áreas que ya les tienen especificadas. Le pedí a Vicky que hagamos un recorrido porque es un tema muy delicado, lo que pasa, también por otro lado se prestaba muchas cosas que detectaron ahí y entonces dijeron aquí hay agua, no es necesario que traigan agua”, comentó Martín de la Cruz, secretario general de la CROC Playa del Carmen.

La reacción se da luego que trabajadores de la construcción que desempeñan sus funciones en las instalaciones de Grupo Xcaret en Playa del Carmen denunciaron que les prohíben meter loncheras o termos con agua por lo que a partir solo pueden comprar su comida o agua dentro de las instalaciones y a precios de turista.

“Vamos a hablar con el que tiene (inaudible) para que entren ustedes… lo que pasa es que a veces hay otras cosas que pues es delicado, mejor vamos a evitar que vayan a entrar con algo contaminado”, comentó en entrevista.

En su momento se conocieron las denuncias que indican que la empresa y su constructora retiró las loncheras y los termos con agua en el acceso principal a los trabajadores por lo que ahora están obligados a comprar alimento en los comedores en donde deben adquirir comida mal hecha, racionada y cara, afirmación que fue desmentida por la cúpula sindical que afirmó que el agua es gratuita. La Verdad Noticias

Cabe mencionar que los trabajadores afectados explicaron desde el anonimato que la comida y agua son racionadas y estas son entregadas de manera gratuita únicamente para los supervisores y encargados de obra, pero no para el resto de la plantilla que a partir de ahora deberá de consumir forzosamente productos de Xcaret.

