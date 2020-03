Suspendidas mastografías en tres municipios de Quintana Roo

La líder estatal de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Martha Morga Arias, aseguró que desde noviembre de 2019 no operan los mastógrafos en tres municipios de Quintana Roo.

Comentó que, aparentemente, la Secretaría Estatal de Salud no realizó el pago de las licencias de los equipos, ante lo cual suspendieron los servicios en Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y Othón P Blanco.

“El problema que tenemos es que, desde el mes de noviembre del año pasado, no funcionan porque no se ha pagado la licencia, aunque también se menciona los equipos enfrentan desperfectos y que por eso no están funcionando”, indicó.

La representante de la FSTSE consideró que debería considerarse como una prioridad la reactivación de los equipos para las mastografías, ya que se trata de una herramienta fundamental para la detección temprana del cáncer.

Alertó que, de no actuar con la prontitud que el caso amerita, el equipo especializado podría deteriorarse en definitiva y, tal como sucede actualmente con la infraestructura del Hospital Oncológico de Chetumal, convertirse en una especie de “elefante blanco”.

Como se sabe, el Hospital Oncológico inició su construcción desde el año 2014, pero hasta el momento no ha iniciado operaciones.

Para Martha Morga es lamentable que, pese a las denuncias hechas, desde hace cuatro meses no operen los mastógrafos, provocando que las mujeres no puedan detectar con oportunidad el cáncer, ya que la mayoría de ellas no cuenta con recursos para acudir a una institución privada.

“Éste es un problema de salud muy serio, se supone que han ‘inyectado’ recursos al tema del cáncer en la mujer, pero parece que no es así”, concluyó.