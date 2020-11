Suspenden comparecencia de Capella en Congreso de Quintana Roo

La comparecencia de Alberto Capella, estaba prevista para las 10 de la mañana del viernes. No se descarta se mantengan las manifestaciones sociales.

Al ocurrir el cambio de titular en la Secretaría Estatal de Seguridad Pública (SESP), se suspendió la comparecencia de Jesús Alberto Capella Ibarra ante diputados integrantes de la XVI Legislatura Local.

Lo anterior, porque el encargado del despacho, Lucio Hernández Gutiérrez, no conoce a profundidad la operatividad de la institución, toda vez que se desempeñaba como Subsecretario de Ejecución de Penas y Medidas Penitenciarias.

Como se recordará, para mañana viernes, a las 10:00 horas, estaba programada la comparecencia de Alberto Capella Ibarra ante integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado.

Los diputados Alberto Batún Chulim y Cristina Torres Gómez confirmaron que la comparecencia quedó aplazada, a fin de que el encargado del despacho de la SESP tenga tiempo de conocer y empaparse del funcionamiento y operatividad de la institución.

Desconocimiento operativo

Cristina Torres insistió en que el actual encargado de despacho no está empapado de la operatividad y trabajo administrativo de la Secretaría.

Por eso es preferible aplazar la reunión para que al efectuarse haya elementos para desarrollar ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

A pesar de la cancelación de la comparecencia, se anticipan movimientos de protesta social en el Congreso del Estado, tal como han anunciado diversas organizaciones civiles en redes sociales.

Postergar la comparecencia del titular de Seguridad Pública Estatal permitirá que, el encargado de despacho, conozca a profundidad la operatividad de la institución.

En otro contexto, el coordinador general de Comunicación Social del Estado, Carlos Orvañanos Rea, confirmó que Capella Ibarra prácticamente está fuera de la SESP, incluso, el gobernador Carlos Joaquín González, analiza diversos perfiles para ocupar dicha posición.

Alberto Capella está fuera de la nómina, no está cobrando, no está tomando decisiones y lo más probable es que no va a regresar.

Sin embargo, Carlos Orvañanos dejó en claro que será el Gobernador quien informará en su momento el rumbo que tomará la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

