Suspenden búsqueda de joven desaparecido en la laguna Nichupté de Cancún

Lo que comenzó como un rato de diversión en la laguna Nichupté a la altura de la residencial Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún, terminó en una tragedia, pues dos jóvenes quienes se encontraban en un moto acuática, presuntamente pescando, cayeron al agua y hasta la redacción de esta nota, solo uno pudo salir y avisar a las autoridades, mientras que el segundo sujeto sigue en calidad de desaparecido.

De acuerdo con información del Lic. Aquileo Cervantes Álvares, Coordinador Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos, Benito Juárez, los trabajos iniciaron desde la madrugada de hoy viernes, iniciando primero con el apoyo de la Policía Quintana Roo, Turística, Protección Civil y el Heroico Cuerpo de Bomberos, esto después del reporte al 9-1-1.

No hallaron el cuerpo del hombre

Es de mencionar que el reporte de los hechos ocurrió pasadas las 2:00 horas de este día, cuando al número de emergencias alertaron a las autoridades que en el kilómetro 7.5 del Bulevar Kukulcán, estaba desaparecido un joven de 28 años de edad, de nombre Jon Pomen, quien estaba en compañía de otro sujeto cuando cayeron al agua, pero la búsqueda en ese momento pasó pasadas las 4:00 horas, aproximadamente.

Después de salir los rayos del sol, cerca de las 8:00 horas, llegaron de nuevo las mismas autoridades, pero ahora con el apoyo del Helicóptero de la SSP, denominado, Águila 1, fueron más de siete motos acuáticas, dos embarcaciones particulares, buzos y expertos en medio ambiente, ya que se especula que en esa zona hay cocodrilos.

Es importante recalcar que al sitio también acudieron oficiales de la Guardia Nacional y la Marina.

A raíz de esta noticia emitieron una alerta y aviso a la ciudadanía para que todo aquel que cuente con alguna embarcación pueda sumarse a la búsqueda en toda la laguna Nichupté, ya que temen que la víctima ya no cuente con signos vitales e incluso haya sido atacado por cocodrilos.

En este sentido, según versiones extraoficiales, el ahora desaparecido se encontraba bebiendo alcohol y fue por ello que no logró nadar hacia la orilla de la laguna, pero esto aún no ha sido confirmado. Hasta el momento se sabe que a las 19:00 horas suspendieron las labores, lamentablemente aún no dan con el cuerpo del chico; será el día de mañana sábado a las 7:00 horas que de nueva cuenta reactiven los trabajos.

