La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha suspendido 22 gimnasios en Cancún y otros municipios por violar las normas de salud marcadas por las autoridades para frenar la pandemia.

Miguel Alejandro Pino Murillo, delegado de la Cofepris en Quintana Roo, recordó que los gimnasios en espacios cerrados no pueden operar en semáforo naranja y los propietarios lo sabían cuando se les permitió la reapertura.

Esta medida también aplica para los gimnasios de los hoteles ubicados en la zona hotelera de Cancún, detalló el delegado.

Suspende Cofepris 22 gimnasios en Cancún por violar normas sanitarias

En entrevista para La Verdad Noticias, Pino Murillo explicó que desde el inicio del semáforo naranja en la zona norte, el pasado 25 de enero, solo los gimnasios al aire libre pueden operarar con un aforo permitido del 50 por ciento.

Suspenden gimnasios en Cancún

Por ello se sancionó a los recintos que violaron esa normas establecidas y se les impusieron multas que van desde las 200 hasta las 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, entre 1,790 pesos hasta 179 mil 200 pesos, aproximadamente.

Explicó que el monto por el que son sancionados los gimnasios de Cancún varía, dependendiendo del número de normas que hayan violado, las cuales son aproximadamente 27, y van desde el aforo, hasta el uso de cubrebocas.

Puede afiliados levantar quejas en Profeco

En cuanto a los afiliados a estos centros de ejercitamiento que resultaron afectados por el cierre de los mismos, la Cofepris los invitó a levantar sus quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"El tema de los pagos y esas situaciones, ya sería directamente con la Profeco, son ellos quienes tienen la injerencia y pues ahí pueden acudir los afectados para aclarar sus dudas", expresó.

Zona norte en semáforo naranja, pero con turismo

Desde el pasado lunes, la zona norte del Estado pasó a semáforo naranja y con ello nuevas restricciones de viaje se implementaron para frenar los contagios y evitar una saturación de los hospitales.

Te puede interesar: Cancún de nuevo en semáforo naranja, estás serán las duras medidas de restricción

No obstante, actividades relacionadas con el turismo no fueron prohibidas por las autoridades, a fin de no afectar la economía local.