Surten recetas incompletas por desabasto de medicamentos.

“No hay y uno se desespera. Apenas tengo un par de meses que empezaron a darme los medicamentos controlados, pero todo el año era más fácil que no hubiera algunos de mis medicamentos, especialmente uno”, dice Patricia, de 67 años, derechohabiente del IMSS Quintana Roo que se asistió con su receta a la unidad HGR No. 17 de Cancún para surtir tabletas de Valproato de Magnesio.

Este fármaco antiepiléptico que sirve para prevenir y suspender las convulsiones, ayuda a Ivonne a combatir fuertes dolores de migraña por un trastorno neurodegenerativo que tiene. A decir de la paciente, cada mes visita el Hospital General Regional No. 17 del IMSS “solo para recibir el sello de que es un medicamento sin existencia”.

“Así me tienen desde que empezó diciembre, pero quien te dice que el día de mañana yo siga aquí. Me he quedado sin medicamento muchas veces y me siento impotente por no poder hacer nada, es un sentimiento muy triste que tiene uno porque a veces no hay todo el medicamento que se necesita para estar bien y tampoco tengo dinero para andar comprando tan caro”.

El desabasto de medicamentos así como insumos médicos para distintas enfermedades que se atienden en centros de salud y hospitales públicos adscritos a la Secretaría de Salud de Quintana Roo es una queja constante entre los derechohabientes, quienes señalan que las enfermedades más afectadas por la falta de medicamentos son el cáncer, hipertensión y diabétes.

“Seguido hay desabasto de insulina o para la hipertensión. ¿Cómo hay desabasto si se supone es uno de los institutos más fuertes del país? Qué hay problemas administrativos o con las compras, eso me dicen cuando no hay”, señaló Luis Felipe, de 62 años, quien acude al IMSS para tratar su diabetes.

Agregó que cuando le dicen que no tienen fecha próxima para la llegada del medicamento, ha tenido que buscar sus propios medios la forma de adquirirla. “Afortunadamente la insulina ya no es tan cara como antes y la puedo comprar cuando no me la dan, pero hay otros medicamentos que sí me surten y de repente no”.

Por su parte, Ana María, de 59 años, comentó: “Vengo dos o tres veces al mes y a veces me dicen que no hay, yo lo siento como un abandono o negligencia de las autoridades médicas, a mí en lo personal me enoja mucho porque ahorita me dicen que hasta el viernes habrá medicamentos, pero cada que vengo me dicen lo mismo y así termina el mes”.

Abundó que son dos los medicamentos que regularmente encuentra sin existencia: biperideno y mesalazina. "Estos dos son los que no me dan, dos meses luego estoy sin que me den estos medicamentos, especialmente el biperideno y es muy peligroso que nos tengan así, no nada más a mí, a todos los que lo necesitan".

Medicamentos llegan "todo el tiempo"

Por el contrario, Violeta Díaz Rodríguez, coordinadora de Comunicación Social del HGR. No. 17 del IMSS, señaló que el IMSS tiene una logística de distribución de medicamentos de rutina, por lo que “todo el tiempo” están arribando medicamentos y material de curación.

“Nuestro almacén delegacional está ubicado en Chetumal y de ahí se distribuye a todas las unidades médicas todo el tiempo”. Cuestionada sobre qué medicamentos y materiales llegan mensualmente y de cuáles fármacos hay desabasto en Cancún, dijo:

“Tenemos una información que vamos a lanzar en cuanto la liberen que habla sobre el nivel de abasto que tenemos ahorita. Ahí se mencionan cuántas claves y qué cantidades de medicamentos se distribuyen de manera mensual en esta delegación pero están por entregarlo”.

Agregando que “no hay estadísticas públicas oficiales” para dar seguimiento a este derecho a la salud, pero se está atendido la necesidad de medicamentos y material de curación con recursos estatales, “de tal manera que seguimos esperando parte de las claves”.

Robo de medicamentos, otro problema en Quintana Roo

El pasado 22 de diciembre, el Diputado Federal Alberto Batun Chulim, informó sobre el desabasto y robo de medicamentos que existe en Quintana Roo.

“En una reunión que tuvimos con la Secretaría de Salud, se mencionó que Quintana Roo es el Estado que más tiene robo de medicamentos (…) No puede ser que Quintana Roo siendo un estado muy rico, el desabasto sea mayor que en estados más pobres”, dijo.

Sin embargo el actual diputado no señaló en cuáles instituciones médicas son donde se presenta esta problemática con el medicamento, así como tampoco dio a conocer en donde exactamente se está dando esta situación que da paso al desabasto.

AMLO garantiza medicamentos en 2024

En conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a insistir en su promesa de mejorar el sistema de salud y afirmó que en 2024 se alcanzará esa meta y que el desabasto en algunos de los estados es un asunto de distribución.

“Sí, hay lugares donde hay falta de abasto, pero ya está el plan de distribución. Ya tenemos comprados todos los medicamentos hasta el final del gobierno, hasta finales del 24. Ya se pagaron, ya se tienen todos los medicamentos, es un asunto de distribución y se van entregando de conformidad con el plan que tenemos de mejoramiento”.

AMLO reiteró que la estrategia de IMSS-Bienestar, implementada en nueve entidades del país, ha logrado que el abasto de medicamentos sea por arriba del 90% a causa de la implementación de un nuevo sistema de recetas surtidas.

“De los nueve estados en donde estamos interviniendo: Nayarit, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guerrero y Campeche, el abasto está por encima de 90%, con un sistema nuevo de recetas surtidas”, afirmó.

