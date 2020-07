Supuestos taxistas ebrios intentaron golpear a embarazada en Cancún

Una impactante denuncia a salir a la luz a través de redes sociales, este medio que en últimas fechas se ha empleado para poder darle voz a las personas que no la tienen, o no le tienen confianza a las instituciones públicas debido a los procesos para llevar a cabo una correcta denuncia, en este caso una embarazada estuvo a punto de ser golpeada por un hombre bajo los influjos del alcohol, que bien pudo ser un posible taxista ebrio de Cancún.

Supuestamente una mujer se encontraba tomando un café en una tienda de autoservicio junto a su cuñada embarazada, un par de sujetos se habían bajado de un taxi y posteriormente les habían faltado al respeto, al tratar de encarar la situación los hombres se volvieron violentos y estuvieron a punto de golpear a la mujer en espera.

Hombre casi golpea a embarazada denuncian en redes sociales

Denuncia

No soy de hacer este tipo de publicaciones amigos, pero de verdad estoy muy enojada con esto que nos acaba de pasar.

Estaba con mi cuñada en el Go Mart del Periférico, Arco Norte de Rancho Viejo, nos encontrábamos sentadas tomando un café y dos tipos llegaron en el taxi de número (1135) en estado de ebriedad.

Fueron muy groseros y cuando iban de salida uno de ellos me dijo “que culote” “si le damos unos sentones“, reaccioné y salí a decirle que le pasaba, a cuestionarlo de por qué me estaba faltando al respeto y los dos se me acercaron muy pegaditos y me dijeron “que tiene de malo que te falte al respeto” estando yo sola.

Hombres apunto de golpear a una mujer embarazada

Mi cuñada salió y les dijo de una manera enojada que por qué hacían eso, y uno de ellos (el de short café) le quiso pegar, estando ella embarazada, uno de ellos me quiso tocar, y me quiso tomar fotos y no me dejé.

Después de eso quisieron “pedir una disculpa con groserías, lo más triste es que nadie hizo nada, habiendo muchas personas, ahí , según ellos no tuvo nada de malo faltarnos al respeto y le tomaron fotos a mi moto y a mis placas y encima nos amenazaron. Les pido que compartan esta publicación por favor y que este tipo de cosas no se dejen pasar