Suplente del MAS no reúne requisito de residencia para ser diputada local

Mientras que el Congreso del estado solicitó ya al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) la lista de candidatos de representación proporcional registrados por el Movimiento Auténtico Social (MAS), para llamar a quien suplirá a Diana Laura Nava Verdejo. Se anticipa que el instituto político, podría caer en irregularidades al registrar a una candidata sin residencia en el estado.

Alfonsa Leticia Padilla Medina, quien sigue en la lista de diputados de representación proporcional, estaría en situación de inelegibilidad ya que apenas el proceso electoral pasado -2021-, participó en el Estado de Morelos como candidata a diputada local, con lo que no podría acreditar su residencia de 6 años en Quintana Roo.

El Magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Víctor Venamir Vivas Vivas, señaló que el Congreso del estado debe solicitar la información ante el Ieqroo, respeto a la lista de candidatos registrados por el principio de representación proporcional, para saber a quien llamarán a ocupar el cargo de la diputada Nava Verdejo.

“Ella- Alfonsa Leticia Padilla Medina-, no tiene los seis años de residencia que establece la Constitución Política del Estado para ser diputada local, ella misma ya lo comentó no hay mucho tema en cuestión de esto, pero luego suceden cosas que no están previstas en la le ley y no nos vamos a dejar sorprender”.