Supervisa Mara entrega de ayuda alimentaria y reconoce labor de voluntarios.

La entrega de ayuda continuará.

“Estamos ordenados calle por calle, casa por casa, Región por Región. No está fácil, es un trabajo titánico. Quédense en casa, no salgan, cuiden de ustedes y de sus familias”, indicó la Presidente Municipal, Mara Lezama, a vecinos de la colonia Corales en la SM. 76, al sumarse a funcionarios municipales, estatales y voluntarios, quienes son acompañados por la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Quintana Roo, en la entrega de apoyos alimentarios.

Al participar en este programa de los gobiernos estatal y municipal con la finalidad de asegurar que las familias más vulnerables no pasen hambre durante la contingencia provocada a nivel mundial por el nuevo Coronavirus, la Primera Autoridad Municipal platicó con las familias, para escuchar sus inquietudes y dudas sobre qué hacer para cuidar la salud.

Como parte de las recomendaciones, les recordó la importancia fundamental de mantenerse dentro de sus casas, salir solamente en caso de ser necesario, cuidar principalmente de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, así como procurar lavarse las manos de forma constante y mantener la higiene en los hogares.

Durante la entrega, Mara Lezama portando cubrebocas y gafas, mantuvo diálogo breve con los vecinos respetando la sana distancia de más de un metro, para conocer si tienen alguna otra necesidad especial.

La Primera Edil reconoció a los voluntarios que se encargan de la repartición diaria de la ayuda alimentaria, los cuales inician la jornada desde las cinco de la mañana para asegurar la cobertura en todas las regiones y colonias programadas.

Seguro te interesa: Coronavirus Quintana Roo; inicia censo de los micro negocios para apoyos federales

“Hoy vengo, además de supervisar la repartición, a reconocer el trabajo incondicional de los voluntarios. En lo personal no me va a alcanzar la vida para agradecerles el apoyo para entregar la ayuda alimentaria, así como a toda la gente que trabaja en pro de aminorar las consecuencias de esta contingencia”, afirmó.

Lee más de Quintana Roo

Mara Lezama presenció que se entregara el apoyo casa por casa, desde la planta baja hasta el último piso de los edificios de esta colonia, sin saltarse ningún domicilio, de forma ordenada y segura. Solicitó paciencia a todos los ciudadanos, asegurando que la ayuda alimentaria llegará a cada una de las regiones, colonias irregulares y fraccionamientos en donde hay vulnerabilidad, con el objetivo de que ninguna familia quede sin apoyo.

“No podemos decir en dónde vamos a estar repartiendo la ayuda y eso es para cuidar estas despensas, pero vamos a llegar. Si no hemos pasado en su Supermanzana o Región es porque estamos en proceso de entregarle, por favor, no se desesperen y recuerden que hay que estar en casa para poderles entregar”, finalizó.



Recomendaciones para prevenir el contagio por COVID-19:



• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

• Cubrirse nariz y boca con el lado interno del brazo al toser y estornudar; usar pañuelos desechables.

• No tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias.

• Mantener desinfectadas las superficies de las casas, escuelas y oficinas, así como objetos de uso común.

• Quedarse en casa si presenta infección respiratoria, y si supera los 38°C de fiebre acudir a su unidad de salud.

• Mantener una distancia social de un metro con otras personas.



Redes sociales:



Twitter: @MaraLezama ll @AytoCancun

Facebook: Mara Lezama ll Ayuntamiento de Benito Juárez



Números para información:



800 004 4800 Unidad de Inteligencia Epidemiológica, Secretaría de Salud Federal.

800 277 4780 Call Center, Secretaría de Turismo.

800 832 9198 Atención de Secretaría de Salud en Quintana Roo 24 horas del día.



Números de atención dependencias municipales:



99 83 38 23 80 atención psicológica.

99 81 35 46 71 salud mental DIF Benito Juárez.

99 81 61 47 43 línea directa denuncia sobrecupo Dirección de Transporte y Vialidad.

99 81 01 54 62 Instituto Municipal de la Mujer.

99 81 43 49 80 Instituto de la Cultura y las Artes.

99 82 60 40 34 Instituto Municipal de la Juventud.

99 88 45 50 70 Instituto Municipal contra las Adicciones.



Número para denunciar transporte público:



99 81 61 47 43 para denunciar sobrecupo en transporte público.



PROFECO



800 468 4722 Número de PROFECO por abuso de precios.

99 88 84 27 01 teléfono en Cancún.

Síguenos en Instagram