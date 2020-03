Supermercados en Cancún RESGUARDAN sus instalaciones por amenazas de saqueos

Ante las amenazas y mensajes que incitan a realizar saqueos en Cancún debido a la situación generada por el coronavirus, varios supermercados de la ciudad decidieron resguardar sus instalaciones protegiéndolas con tablas, esto con el fin evitar cualquier acción de este tipo, las cuales se han registrado en varios puntos del país.

Imágenes difundidas muestran algunas tiendas de autoservicio colocando protección a lo largo de sus instalaciones en sus ventanales y entradas, dejando únicamente un punto de acceso, el cual pueden cerrar rápidamente si tuvieran la necesidad hacerlo la posibilidad de un saqueo.

Te puede interesar: En estado de descomposición, hallan a niña de un año en Cancún; fue abusada

Supermercados en Cancún resguardan sus instalaciones

Supermercados en Cancún RESGUARDAN sus instalaciones por amenazas de saqueos.

En varios grupos de Facebook de Cancún se han encontrado mensajes donde piden a los ciudadanos unirse en actos de saqueos utilizando como principal argumento la situación económica actual derivado ocasionada por el Covid-19, la cual está provocando el cierre de negocios.

“La situación está muy difícil y de alguna manera debemos sacar para comer, entonces si no nos dejan más opción debemos unirnos y obtener lo necesario para sobrevivir y como no tenemos dinero, pues no nos queda de otra, por eso es importante que todos estemos unidos para ir juntos a los supermercados y tiendas, para lograrlo todos juntos”, refiere unos de los comentarios en las publicaciones.

En la Ciudad de México ocurrieron varios actos de saqueos en algunos establecimientos e intentos en supermercados, logrando capturar a varias personas que participaron ellos.

Derivado de lo anterior la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de Quintana Roo, ha revelado que gracias a la policía cibernética lograron ubicar varios perfiles de Facebook donde se está incitando a realizar actos vandálicos, por lo que actuaran al respecto aplicando la ley.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Las autoridades estatales han pedido a la población hacer caso omiso de este tipo de mensajes y seguir protegiendo su salud quedándose en su casa para evitar el contagio del coronavirus.