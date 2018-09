Sumarán esfuerzos ciudadanía y autoridad Solidaridad

A una semana de la toma de protesta de la presidenta electa, Laura Beristain Navarrete, todo se encuentra listo para dar inicio con la primera gran transformación en el municipio de Solidaridad, que de la mano de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República se sentarán las bases con un gobierno transparente, honesto, cercano con la gente y responsable en el manejo de los recursos públicos.

Ante todo, la alcaldesa electa se mostró dispuesta a trabajar, de manera coordinada, entre los tres niveles de gobierno para contribuir con el desarrollo y liderazgo turístico de la Riviera Maya, atendiendo de manera puntual los retos por los que atraviesa y trabajando cercanamente con la iniciativa privada para generar más inversión y creación de fuentes de empleo.

Laura Beristain Navarrete, tiene previsto rendir protesta, junto al Cabildo que conformará la administración 2018-2021, a las 16:30 horas en el teatro de la ciudad, declarado como recinto solemne para tan importante acto, en el que se espera la asistencia de los representantes de todos los sectores de la sociedad solidarense a quienes rendirá un emotivo mensaje.

En ese sentido, Beristain Navarrete, aseguró que se siente muy contenta de que falten pocos días para comenzar a construir este gran sueño por el que miles de solidarenses votamos el pasado 1 de julio y que se logra cristalizar gracias a la voluntad del pueblo que aspiraba a un cambio verdadero.

“No hay plazo que no se cumpla. Estamos a una semana de dar inicio con una nueva forma de gobernar y hacer las cosas, donde nos regiremos por tres premisas básicas: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo que nos ha depositado su voto de confianza, a quien le digo que no lo voy a defraudar, pues vengo a servir no ha servirme del gobierno”, enfatizó.