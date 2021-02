Suman 76,470 denuncias ante la STPS por despidos en el Caribe mexicano

Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en la entidad, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ha registrado un total de 76 mil 470 denuncias relacionadas con despidos en el Caribe mexicano.

Catalina Portillo Navarro, titular de la dependencia en Quintana Roo, precisó que de este número de denuncias se han logrado recuperar 662 millones de pesos a favor de las trabajadoras y trabajadores.

La recuperación del dinero, dijo, se dio mediante convenios extrajudiciales, convenios dentro de juicio y pagos de laudo.

Despidos en el Caribe mexicano

Señalo que desde la inicio de las restricciones por la pandemia, se han perdido también un total de 117 mil empleos en la entidad, de los cuales 97 mil 381 se registraron entre enero y diciembre de 2020.

Portillo Navarro puntualizó que solo en diciembre, Quintana Roo perdió 4,272 plazas laborales, las cuales fueron a causa no necesariamente de la pandemia, sino de las compañías dedicadas a la subcontratación; es decir, el outsourcing.

Explicó también que la pérdida de empleos también se dio, además del sector turístico, en el ámbito de la construcción, debido a que los trabajadores suelen migrar a otros estados ante las crisis.

De acuerdo con la funcionaria, la recuperación del empleo en la entidad, se dará de manera gradual y siempre de la mano del Plan Nacional de Vacunación, el cual se ha visto interrumpido, ante la falta de vacunas.

"A medida que avance la vacunación en méxico y en el mundo, se verá la recuperación de empleos y de la economía, por lo que es muy importante seguir cuidándonos para evitar un revés de nuevo en los puestos de trabajo", dijo.

Pide STPS llegar a acuerdos y evitar despidos

Ante los despidos en el Caribe mexicano que todavía continúan registrándose en el entidad, la funcionario llamó a las empresas a entabalar diálogos y acuerdos con sus trabajadores, a fin de evitar recortes laborales.

"Hay que llegar a acuerdo entre ambas partes, entendiendo la situación de todos, pero nunca imponer medidas que pueda afectar demás", manifestó.

No obstante, reconoció que a estas alturas de la pandemia, hay muchas empresas que no soportarán nuevas restricciones para frenar la expansión del virus, por lo que no descartó que los despidos continúen en los próximos meses.