Suman 10 investigaciones contra prestadores de servicios turísticos de la Ruta de los Cenotes

La Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) anunció que suma 10 procedimientos penales en contra de prestadores de servicios turísticos de la Ruta de los Cenotes, perteneciente al municipio de Puerto Morelos.

Miguel Ángel Nadal Novelo, procurador de medio ambiente en el estado, detalló que estos procedimientos penales se iniciaron por no haber respetado las autorizaciones que se entregaron en su momento para que pudieran operar los Cenotes.

"Hemos iniciado si procedimientos en Ruta de Cenotes, si al menos tenemos 10 procedimientos que se han iniciado, sobre todo por no respetar algunas autorizaciones que se entregaron en su momento", manifestó el funcionario en entrevista.

Se trata de nuevas construcciones realizadas en las inmediaciones de los Cenotes, de las cuales los propietarios no dieron aviso a las autoridades, a pesar de que están obligados a ello, aseguró Miguel Ángel Nadal Novelo.

Estos procesos administrativos se han iniciado desde mediados de 2018 y en lo que va del 2019 y la mayoría de los casos han terminado con multas económicas a los prestadores de servicio.

"Estamos hablando que se iniciaron en 2018 y 2019 y han terminado en sanciones administrativas y hemos tenido que multar a algunos establecimientos", puntualizó el funcionario.

Además de la ruta de los cenotes, la Profepa también se mantiene respecto al presunto caso de contaminación en una parte de los manglares de Puerto Morelos, en donde aparecieron aguas rosas, aunque hasta el momento, según investigadores y el funcionario, todo parece indicar que se trata de un fenómeno natural.

"Hasta el momento no tenemos ninguna otra indicación, no hemos iniciado ningún proceso administrativo en ese sentido porque no se ha tenido un resultado que nos pudiera alarmar y estamos en comunicación con la Conanp", expuso.

Respecto a los proyectos realizados en el centro del municipio, el funcionario explicó que debido a que dichas edificaciones se encuentran en Áreas Naturales Protegidas (ANP) de competencia federal, los procedimientos administrativos recaen a la misma dependencia.

"En la zona conocida como la cabecera, lo que es el asentamiento principal de Puerto Morelos, la mayoría de los procedimientos caen en la competencia federal por la cercanía del ecosistema", finalizó.