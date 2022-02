Suma Mara Lezama a 'marybelistas' a su campaña

La pretendida escisión que el Senador, Joseé Luis Pech Várguez intentó provocar al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Quintana Roo, causó poco efecto: lejos de ello, la candidata morenista Mara Lezama sumó a “marybelistas” a su proyecto.

Ya tarde por la noche, el legislador Pech Várguez anunciá, a través de un video desde sus redes sociales que no apoyara a la candidata del Partido Verde y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama.

El excandidato al cargo, de nueva cuenta asegura que la soberbia no permite la unidad en su partido y anticipa qué apoyara a una mejor opción para la Gubernatura del estado. Días antes ya había hecho lo mismo en otro video donde acusaba de soberbia a dirigentes y candidatos de Morena.

En su alocución indica: “Amigas y amigos morenistas hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad en Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado, por eso he decidido hacer pública mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura.