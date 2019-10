Sufren en Calderitas por desplome de turismo beliceño

El presidente de la Integradora de Servicios Turísticos en Calderitas, Apolinar Gómez Cruz, afirmó que la presencia de beliceños ha caído en casi 40 por ciento, agravando la crisis del sector restaurantero.

Las restricciones implementadas en el último par de meses a los ciudadanos de Belice por parte del Instituto Nacional de Migración es la causa de la baja afluencia.

El dirigente empresarial afirmó que la baja afluencia de turistas de nacionalidad beliceña a la comunidad ha alcanzado niveles nunca antes vistos, propiciando que la crisis que enfrenta el sector restaurantero del lugar se agudice.

“La gente de Belice dice que tienen problemas con Migración, desconozco cuál sea el problema real, pero la gente ya no asiste como lo hacía antes, ya no están llegando en las cantidades que lo hacían antes, ya no hay derrama económica”, afirmó.

Apolinar Gómez señaló que, históricamente, el mercado beliceño ha representado el 30 por ciento de sus ventas y con las medidas migratorias actuales, temen que se quedarán sin una de las principales fuentes de ingreso.

“Ahorita está llegando muy poco turista, se ha desplomado el arribo de visitantes, antes llegaban camiones los viernes, sábados y domingos, pero ante la escasa presencia la merma económica es grave”, resaltó.

Dijo que el sector restaurantero de Calderitas enfrenta una de sus peores crisis dado que la contracción económica de la capital del estado se ha agudizado y en suma con la caída de visitantes beliceños, los propietarios de estos negocios se la están viendo negras.

Sin embargo, estableció que por el momento está descartado el cierre de establecimientos, toda vez que se acerca la temporada decembrina, en la que esperan exista un repunte, sino de beliceños, sí de turistas procedentes de otros estados de la república mexicana.