Sufre Villas del Mar 3 en Cancún por falta de energía eléctrica

Sin explicación alguna, la CFE aún no atiende la denuncia ciudadana hecha por Julio López, quien reportó en sus redes sociales que desde el martes 19 de julio la energía eléctrica se fue en la región 248 de Cancún. Hasta la redacción de esta nota, 11:00 horas del miércoles 20 de julio, no ha regresado la electricidad.

“Seguimos esperando el servicio, sus trabajadores dicen que no hay reportes, entonces para qué sirve el 071 si no levanta reporte”, comentó.

Julio indicó que sus vecinos, del fraccionamiento Villas del Mar 3, tuvieron que dormir sin ventilador y ahora con la situación actual, “el calor es intenso”. El afectado no se quedó callado y etiquetó en su cuenta de Twitter a la Comisión Federal de Electricidad, pero le pidieron hacer su denuncia de manera directa. Esto le escribieron.

“Buenas tardes, por protección de datos personales, favor de contactarnos por mensaje directo”. Contó que después de eso, Julio les volvió a responder.

“Mil disculpas, no les estoy dando mi dirección, es la zona dónde muchos ciudadanos estamos siendo afectados por la falta del servicio, a pesar de hacer los reportes vía 071 no se tiene respuesta de su parte, ESTE ASUNTO NO ES PRIVADO, YA HAGAN SU TRABAJO”, publicó.

Hasta el momento los residentes siguen sin luz y piden el apoyo de las autoridades correspondientes para presionar a la comisión y “hagan su trabajo”.

Trabajos de mantenimiento

Los residentes siguen sin luz y piden el apoyo de las autoridades

Es de mencionar que este miércoles la CFE anunció que en Quintana Roo harán trabajos de mantenimiento, o como ellos le llaman, realizarán cinco libranzas, pero ninguno tiene que ver con las afectación de la Región 248.



Las labores y suspensión de energía temporal serán en las siguientes zonas:

Calle 6 entre calle 19-D y 19-A, Bacalar, Quintana Roo

8:30 a 15:00 horas

Calle Huachinango por Calle Almeja, Mahahual, Quintana Roo.

8:00 a 15:00 horas

Calle Lombardo Toledano por Octaviano Solis, Othón P. Blanco, Quintana Roo.

9:00 a 15:00 horas

Punto de Transición, Fraccionamiento Punta Sam Cancún, Quintana Roo.

9:30 a 19:00 hrs.

Calle Alfa entre Av. Tulum y Calle Mercurio, Tulum, Quintana Roo.

9:00 a 15:00 horas

