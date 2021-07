“Todo sigue subiendo, menos la nómina”, dicen vecinos de la Supermanzana 236 de Cancún, luego de que denunciaron a este medio de comunicación el aumento al precio de la tortilla en esa zona, pues de estar de $18 pesos, aumentó a $20 por kilo, este crecimiento también se notó en la Región 102, 247, 248 y 94.

De acuerdo a la queja de los vecinos, fue la mañana de hoy viernes 2 de julio, cuando comenzaron a notar este cambio, pues ayer jueves recuerdan que el kilo de este producto estaba cuatro pesos más barato en las “tienditas” de las esquinas y dos pesos menos en las tortillerías, lo que ha causado molestia y temor entre los cancunenses.

Comerciante señaló no le han dicho nada sobre el precio de la tortilla

Sube el precio de la tortilla en Cancún ha 20 pesos

Según el informe del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SNIIM, pone a Quintana Roo como uno de los Estados que está a casi nada de llegar a los 20 pesos por kilo, junto con Campeche y Colima, sin embargo parece que los negocios de este giro ya se están preparando para “lo peor”.

En una entrevista con Don Santiago, encargado de una tienda de abarrotes, ubicada en la Supermanzana 100 de Cancún, sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5, mencionó que a él, su proveedor no le ha dicho nada sobre algún cambio y que por el momento el medio de tortilla lo vende a $8 pesos, mientras que el kilo a 16.

“En caso de que suba, mis clientes, por obvia razón, van a reclamar y más si no me avisan con anticipación para que les diga a los clientes que el precio de la tortilla va a subir, he escuchado rumores de que algunos ya lo subieron de una vez a 20 pesos. Por el momento yo lo sigo dando a 16”, manifestó.

Pronto todo el estado de Quintana Roo contará con el mismo precio

Al intentar entrevistar a empleados de algunas tortillerías, donde venden el kilo arriba de los 19 pesos, estos no quisieron. En este sentido es de mencionar que Cancún no ha sido la única ciudad que reportó este incremento, pues Cozumel hoy despertó, no solo con esta noticia, sino que ya era una realidad.

Chetumal y Felipe Carrillo Puerto también están en esta lista. Este crecimiento en los precios se debe al aumento en los costos que registran los insumos, los cuales se utilizan en la elaboración del producto básico, se espera que estas modificaciones lleguen a toda la entidad federativa.