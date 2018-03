Starbucks se apropia de la palabra 'Frapuccino'

Jesús Faudoa/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Un reporte de una cafetería local nos llegó a redacción expresando que en días anteriores recibieron unas hojas de parte de la compañía C&L Attorneys, SC Intellectual Property Boutique, en donde solicitan de manera inmediata que dejaran de utilizar el nombre ‘Frapuccino’ de sus productos, ya que la empresa Starbucks Corporation utiliza de forma continua la marca ‘Frappuccino’ en México y se puede caer en un grado de confusión que afecta a la franquicia. Según el afectado, indicó que la bebida se llama así, no es una marca que se pueda tener registrada:

“Es como tratar de registrar la marca ‘Margarita’ y no dejar que ningún bar o restaurante pueda hacer esta bebida”, expreso el dueño de la cafetería.

De igual forma expresó que no es la primera cafetería a donde llega esta petición, en la cual se anexa un convenio en donde la cafetería se compromete a no utilizar el nombre de ‘Frapuccino’, alegando que la marca de la empresa multinacional la tine registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).Según la página oficial de la marca norteamericana, tienen registrada la palabra ‘Frappuccino’ y aseguran que solamente ellos pueden utilizarla. Sin embargo, personas que se dedican a la distribución de café así como diversos baristas, señalan que la palabra es el nombre de la bebida y no de la marca, además de que puede ser utilizada en diversos modos, como, Frapuchino, Frappuchino o Frapuccino.