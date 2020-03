Spring Break Cancún 2020: marzo y sus múltiples artistas revelados en el Spring Sounds

Se ha revelado el line up oficial de un grupo de reconocidos antros en los que se han revelado 17 fechas que incluyen a varios artistas reconocidos del mundo de la música electrónica y las mezclas, por lo que el destino se coloca nuevamente como uno de los sitios preferidos para el turismo americano que cada año deja una gran derrama económica en el estado.

El spring break es una época en que los estudiantes de Estados Unidos toman un descanso antes de ingresar a la universidad, sin embargo vienen con tanta energía que son siempre bien recordados por su extraordinaria fiesta desde el primer día que llegan a la ciudad hasta que regresan a su país natal después de haber vivido una de sus mejores experiencias en vida.

Spring Break Cancún 2020 y su poderoso line up

El evento Spring Sounds ha revelado su poderoso cartel que incluye 17 fechas en diferentes antros en donde se realizarán estas sorprendentes fiesta nocturnas en el corazón de la zona hotelera de Cancún y que terminarán a primeras horas de día, estos eventos se realizarán en el siguiente orden.

El lunes 2 de marzo se presentará Troybo¡, el martes 3 se presentará Waka Flocka Flame, el miércoles 4 será el turno de Brooke Evers, el viernes 6 Stafford Brothers, el lunes 9 de marzo Galantis en The City y Boombox Cartel en Mandala Beach, el martes 10 Rick Ross, miércoles 11, Sam Feldt, viernes 13 Dannic, lunes 16 Fisher en The City y NGHTMRE en Madala Beach, el martes 17 RAE Sremmurd, miércoles 18 Danny Avila, viernes 20 Brooks, lunes 23 Adventure Club, martes 24 Two Friends y el miércoles 25 Bass Jackers.

Esta temporada de 2020 de Spring Break en Cancún se han sumado diversos artistas a la escena y en cada cadena de entretenimiento se ofrece un artista diferente para todos los gustos, desde raperos hasta dj y cantantes de reggaetón, Cancún y la Riviera Maya son la mejor opción.

