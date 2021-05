"Soy el candidato a vencer en Benito Juárez": Chucho Pool

Sin duda alguna...soy el candidato a vencer, sostiene el candidato de la alianza parcial Va por Cancún, a la alcaldía en Benito Juárez, Jesús "Chucho" Pool Moo quien lamenta que las autoridades municipales invierten más en su imagen que en obras y seguridad para los habitantes.

Con más de 40 años de vivir en este destino turístico, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza por Quintana Roo (CxQ), afirma que las autoridades municipales han desatendido los problemas de los benitojuarenses y han dejado en manos de la delincuencia las calles del destino.

El candidato a la presidencia municipal por la alianza parcial Va por Cancún, Jesús Pool lamenta que la autoridad se haya desajenado de la seguridad en el municipio y hoy el crimen controle las calles

De visita en las instalaciones de Grupo La Verdad, el candidato común a la presidencia municipal en el municipio Benito Juárez, acepta que su único compromiso es con los habitantes, ante quienes ha firmado el compromiso de concluir su mandato si el voto le favorece y no andar de salto en salto en busca de nuevas posiciones políticas.

Pero más grave aún, revela; que una enquistada tramitología se ha convertido en una pesada loza para inversionistas, que tardan hasta mas de un año en poder completar tramites para obtener un permiso de uso de suelo, del que finalmente desisten por el acoso de inspectores que los extorsionan para permitirles operar sin ser molestados.

La solidaridad con la sociedad se terminó, ya no hay grupos que atiendan las necesidades de los nuevos cancunenses afirma Jesús Chucho Pool

Otra afrenta a los habitantes del municipio, es el desinterés que se ha mostrado hacia las mujeres, el sector más importante dentro de la sociedad y, sobre el cual giran las necesidades de la familia para que se puedan atender los rezagos sociales, que si bien los hombres los detectan, por la carga de trabajo no tienen tiempo para buscarle soluciones.La alianza Va por Cancún tiene ya delimitada una agenda de trabajo, para atender este y otros problemas en el municipio, buscar mecanismos para recuperar la confianza de los ciudadanos en su policía, capacitarlos, darles mejores incentivos, pero sobre todo hacer que la policía sea respetuosa de los derechos humanos de la población.

Falta solidaridad



Chucho Pool recuerda los inicios de Cancún hace más de cuatro décadas. Rememora ser parta de la segunda generación de la Federal seis en Cancún, del Colegio de Bachilleres y del Tecnológico de Cancún donde cursó sus estudios profesionales; en este último lugar se acuerda comenzó con sus actividades en la política, lo hizo desde la Federación de Estudiantes.

Pero antes, al igual que muchos nuevos cancunenses le tocó cargar mangueras, saltar entre calles empedradas, carecer de agua potable, de drenaje y de servicios sanitarios, porque no los había y era necesario de igual forma conseguir un terreno para edificar una casa, ahí fue donde incursionó al Frente Único de Colonos (FUC) y reforzó su labor social.

La maestra Magaly -Achach Solís-, junto con Margarita Torres, Isidro Santamaría, Máximo Martínez Rocha, Carlos Cahuich, Marquitos Huerta y otros bonfileños más, conformaron un grupo muy fuerte que apoyaban a quienes llegaban a Cancún…”lamentablemente se ha perdido ya la solidaridad entre los vecinos”, expresa.

Señala que ahora, la inseguridad se vino a apropiar de las colonias, mucha gente se encierra, los nuevos fraccionamientos desde la carretera ya tienen una pluma de seguridad, luego otra pluma en las cercanías de las casa, un portón para entrar al domicilio y tienen perros atrás, adelante y, en el techo, cámaras de seguridad…”porque hay miedo, hay temor de ser víctimas de la delincuencia”.

Responsabilizó de esta situación a los gobiernos, el que ahora está por dejar la administración municipal, que perdió el control de la seguridad y se escondió tras el acuerdo del Mando Único, desajenandose de su responsabilidad, a pesar de que el artículo 115 supedita a los Ayuntamientos a tener el control de la policía en cada demarcación.

Desconfianza ciudadana

La percepción inadecuada del trabajo policial por parte de la autoridad, ha generado desconfianza de los ciudadanos hacía los elementos de la policía porque los últimos gobernantes, los de ahora, los que están por terminar su mandato municipal han soltado la seguridad pública, nada más veamos lo que ha hecho este último gobierno, critica.

Al final, los únicos responsables de lo que ocurre en materia de seguridad son los Ayuntamientos, la gente lo sabe y por eso ya desconfía del gobierno, de los partidos políticos y este es un tema que desafortunadamente le pega e impacta a la seguridad pública pues la sociedad ya n confía, ya no le cree a los policías.

“Nos lo dice la gente, hemos caminado y el tema numero uno es la seguridad pública, los cancunenses quieren mejores policías, hoy le tienen miedo a la policía”, y no se ha hecho nada para recuperar su imagen, para capacitarlos, para darles herramientas para el desempeño de su labor, dotarlos de patrullas, están olvidados y estigmatizados por la sociedad.

Reconoce que no todos son malos, hay buenas policías y buenos policías, por eso hay que recuperar la credibilidad en ellos, hay que profesionalizarlos, darles buenos sueldos y salarios de ahí que en la agenda 20-30 se hayan definido objetivos para lograr contar con mejores elementos dentro de las corporaciones policíacas.

Pero no se puede hacer, con un gobierno Federal que lejos de robustecer esta labor, desaparecieron programas de Fortalecimiento a la Seguridad (Fortaseg) y, han dejado indefensos a los policías que hoy día no tienen ni para sus insignias, no tienen ni para la gasolina para atender el llamado de los ciudadanos, eso se tiene qe acabar, agrega.

Chucho Pool sostiene que en la agenda 20-30 hay 17 objetivos que México firmó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con ejes transversales y perspectiva de género, pero sobre todo con respeto a los derechos humanos…”el pleno respeto a estos derechos que desde el 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dice a México debe cambiar, de garantías individuales a derechos humanos.

Y concluye Chucho Pool que, es por ello que los ciudadanos deben sufragar por la persona y no por el partido; porque ya se demostró que el hacerlo por un partido no es la mejor opción; pero sobre todo no, por una persona que no supo dejar de mentir, que traicionó y que a todas luces ha robado.