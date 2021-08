Sospechan corrupción en “retiro” de sargazo en Mahahual.

Empresarios de Mahahual sospechan existieron actos de corrupción en el programa de contención del sargazo en la Costa Maya, porque las acciones para contener el arribo del alga marina fueron solventadas con recursos privados.

Como consecuencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Costa Maya investigarán por qué no se ejecutó el presupuesto destinado para el retiro del alga y por qué no se colocó la barrera de contención y otros implementos.

El líder local de COPARMEX, Gerardo Pérez Zafra, indicó que, con la investigación pretenden conocer el destino de los recursos, material e insumos que debieron canalizarse al programa de contención y retiro, que evidentemente no llegaron a la Costa Maya.

Destacó que otra anomalía es que no se concluyó con la instalación de los metros lineales de las barreras anti sargazo, ya que sólo se instalaron unos cuantos metros de dicha barrera, a pesar de que Mahahual registró el mayor arribo de la macro alga.

Descubrimos que no hay los mil 100 metros lineales de barreras que nos dijeron que habría; solo se instaló una pequeña parte donde no hay tanto sargazo y desconocemos el paradero del resto. El argumento es que no tenían los anclajes, pero investigamos y pudimos comprobar que sí hay y muchos son nuevos.