Sonia Rodríguez y la poderosa carta a su agresor que la desfiguró a golpes en Tulum

La modelo colombiana Sonia Rodríguez, quien fuera víctima de quien fuera su pareja sentimental hace unos días y quien le desfiguró la cara y le dejó terribles moretones y dolores físicos en el cuerpo, ha dejado el silencio y ha elaborado una carta a través de las redes sociales en donde pretende inspirar a más mujeres a sobrevivir.

La modelo se encontraba en Tulum junto a quien fuera su pareja sentimental, después de un bochornoso momento la modelo decidió regresar a su casa, durante la madrugada quien fuera su pareja se desquitó con ella y la golpeó brutalmente desfigurándole la cara y con un bambú la golpeó en el resto del cuerpo dejándola mal herida.

Ahora es la modelo quien toma fuerza y escribe una poderosa carta para poder inspirar a más mujeres a alejarse de los hombres violentos, que si bien ella en algún momento encontró alguna señal, no se alejó a tiempo, en estos momentos su caso está procediendo de manera legal pues ha trascendido a los medios de comunicación.

Por un lado pide perdón, por el otro dice que yo misma me agredí. Sin voz temblorosa y con un discurso de memoria pedía que volviera, que lo perdonara; no me sorprende si esta no es la primera vez que maltrata a una persona pues no hubo señal alguna de arrepentimiento.

Varias señales dejé pasar, me hablo de tener un lado oscuro y creí ya haberlo visto, me confié. Él con un par de tragos en la cabeza y el mix de otra sustancia le hicieron perder la cordura convirtiéndose en alguien agresivo e impulsivo.

La policía lo detiene por estar haciendo un escándalo público (agrediéndome verbalmente) en la avenida principal, sin dinero y sin ganas de verlo me fui a casa esperando que al día siguiente todo se solucionaría. A las 7 a.m., me despierto con este señor encima mio dirigiendo golpes a mi rostro. No tuvo ninguna compasión; Estaba noqueada, en shock y a la defensiva de mi vida.

Así golpearon a Sonia Rodríguez en Tulum

Fueron varias veces las que subió a golpearme, en una oportunidad me golpeó con una fuerza impresionante con un palo de bambú en las piernas, brazos y cabeza. Temí por mi vida, pedí auxilio con todas mi fuerzas ninguna de la tres personas que estaban en el lugar llamó a la policía, y yo sin pensarlo dos veces huyo a casa de una amiga que estaba a dos calles que me recibe y protege. (Siempre hay ángeles en tu camino).

El día 13 de enero mismo día de la agresión inició un proceso legal sin la menor duda de que puedo hacer justicia, mientras me recupero se me han cruzado historias de mujeres que por miedo a lo que se viene o al qué dirán retiran la denuncia o simplemente se quedan calladas.

Las entiendo, he luchado conmigo sobre qué debería hacer o no, como manejarlo y cual es el paso a seguir, enfrentar miedos y muchas cosas más que seguro me hacen cada día más fuerte, observadora y mujer. Esto que les cuento es muy personal, no daré nombres pues solo quiero compartir con el único fin de inspirar a más personas a denunciar la violencia de cualquier tipo, nadie merece algo como esto y no hay que soportarlo.

