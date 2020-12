Son los cubrebocas el nuevo mal de las playas de Cancún

La contaminación de las playas de Cancún se agrava y gracias a la pandemia de coronavirus, los cubrebocas se han vuelto un nuevo agente contaminante que las autoridades municipales detectan cada vez más, durante la limpieza de los arenales.

Vagner Elbiorn Vega, director de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del municipio de Benito Juárez, declaró que en las últimas semanas, se han recogido decenas de cubrebocas en las playas, los cuales son de personas que los pierden o tiran malintencionadamente.

"Los cubrebocas ahora son más frecuentes en la limpieza de las playas. No hay día que los trabajadores públicos no hallen estos artículos mientras realizan su trabajo y eso ya es algo preocupante porque la gente no entiende", señaló.

Hallan decenas de cubrebocas en el mar Caribe

Otras personas quienes también han hallado cubrebocas, pero dentro del mar Caribe, son los ambientalistas de snorkeling for trash, una organización que se dedida a la limpieza de playas en Cancún.

En entrevista para La Verdad Noticias, Daniel Rodríguez, uno de los fundadores, manifestó que esto es muy preocupante pues desde septiembre pasado, el número de cubrebocas en el mar son cada vez más frecuentes.

El domingo pasado el #TrashTeam limpió #Mar y #Playa en #Cancun .Últimamente el #CaribeMexicano ha estado muy movido... Posted by Snorkeling4Trash on Tuesday, November 24, 2020

Explicó que muy problamente provengas de personas en los arenales, pero también de aquellas que toman un tour de catamarán a Isla Mujeres, pues han hallado muchos en esa zona de cruce.

Te puede interesar: Microplásticos convierten al Mar Caribe en el más contaminado del mundo

La repercusión de estos artículos es altamente preocupante, toda vez que representa un peligro para las especies que habitan en el mar, como pescados y tortugas, además de que su desintegración lleva demasiado tiempo.