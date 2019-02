Somos un partido plural: MAS

“Movimiento Auténtico Social, es auténticamente local, cancunense, y es de gente que realmente se decidió y tuvo el valor de hacer algo por la ciudadanía de esta ciudad”. Con estas palabras Frank Mendiola, se refirió al futuro de MAS, durante su visita a las instalaciones de LA VERDAD.

¿Qué es lo que genera el nacimiento de este partido?

MAS es un partido netamente local. Se crea para la gente que somos de centro izquierda. Nos hemos dado cuenta que la mayor población en este estado y municipio, vienen de fuera. (Es decir) Tenemos gente preparada, gente con gran calidad política, con gran entusiasmo juvenil y gente joven que quiera participar en la nueva política.

Como partido estamos tratando de hacer una política con un prestigio diferente. Somos un partido netamente local, a nivel estatal y en cada municipio –hoy en Cancún- hay una representación a nivel del comité municipal. Cada presidente de comité tiene la responsabilidad de crear políticas públicas, bajar las estructuras para poder mejorar.

¿Pluralidad o exclusividad?

Estamos totalmente abiertos, somos plurales del tema que se tenga que manejar en mesa de trabajo, sobre todo tenemos una gran ideología que es erradicar la violencia de género y cuidar el entorno de la naturaleza porque sabemos que Cancún es un paraíso y debemos rescatar esa imagen que tenemos.

Este partido lo que hace diferente a otros es que somos un partido plural donde las decisiones se toman en casa, es decir no tenemos un centro a nivel nacional donde tengamos que decidir por ellos o ellos por nosotros.

Se decide aquí en el municipio y con mayor frecuencia a nivel estatal, pero las decisiones son locales para poder llegar a un entorno de armonía, como lo pensó la gente con la que creamos este proyecto en el 2005 como Partido Fuerza Social.

¿Qué necesita MAS para completar su registro?

Ocupamos como mínimo el 3 por ciento de la población. Es decir más de tres mil votos por cada municipio del estado nos dan para registrarnos. Aunque nuestro objetivo no solo es conservar el registro sino hacer a la gente potencialmente fuerte –por lo menos en los distritos más importantes del estado- para poder generar una economía de igualdad y leyes que transparenten la acción del servicio público para que pueda mejorar la atención.

¿Hay demasiados partidos?

Hay muchos partidos a nivel nacional, pero a nivel local somos Movimiento Auténtico Social (MAS), creado en este municipio; los partidos nacionales sí existen, pero en Cancún sólo existe como alternativa única nuestro movimiento.

¿El PRI podría dar pelea?

No te puedo asegurar si va a ser pelea o no, lo que no queremos nosotros es confrontarnos con la gente; simplemente queremos proponer y ser una alternativa en el proceso electoral con el fin de generar un objetivo principal: que la gente que nos quiera gobernar sea local y no extranjera.

¿Qué es lo que necesita Q. Roo en este momento?

Tener igualdad. Cancún se ha dividido en dos polos diferentes. La zona hotelera que es el plus de Cancún y que la gente lo ve como Cancún; pero también existe una zona marginada que también es Cancún y donde hay gente que no se ha volteado a ver.

¿Cómo manejan la equidad?

En todo el estado se van a hacer 15 espacios para diputados por elección directa y otros restantes que son 10 plurinominales, significa que nosotros como partido seremos plurales de la decisión; es decir Benito Juárez cuenta con ocho distritos, uno de ellos solo tiene cabecera en Lázaro Cárdenas de los cuales tendremos cuatro y cuatro (hombres-mujeres).

Es decir si una mujer es la titular de la candidatura su suplente forzosamente tendrá que ser mujer, esa es una ideología bien importante de nuestro partido. Si es un hombre el que va como candidato podría poner hombre-mujer, una ventaja que nos da más peso si queremos tener más mujeres o más hombres.

¿Cómo ha crecido el partido MAS?

Algo muy importante: la marca la hemos posicionado de manera muy importante sobre todo en Benito Juárez y a nivel de la zona sur del estado; nos ha ido muy bien; en la zona centro va muy en alto el nombre del partido como Movimiento Auténtico Social y algo bien importante es que esta marca es auténticamente local, cancunense; de gente que realmente se decidió y tuvo el valor de hacer algo por la ciudadanía de esta ciudad; el partido tiene una gran fuerza, tiene una gran oportunidad de que cambiemos las cifras de lo que queremos hacer.

Hoy estamos en un momento oportuno para poder mejorar sobre todo las políticas públicas, porque somos un partido que se crea con el fin de que tengamos gente local con el objetivo de mejorar las políticas públicas del estado.

¿Cuál es el perfil de los aspirantes?

Un objetivo que hemos manejado para esta selección de gente es que sean del distrito que quieren registrarse; sí hay inseguridad, sí hay malos servicios públicos, sí hay un mal drenaje. Aquí lo más importante es que no estamos buscando gente que tenga un oscuro pasado; sino que sea netamente local, que sea de esa zona y por eso hemos invitado a varias personas como empresarios, activistas, profesionistas que tengan la oportunidad de participar y que nos den la oportunidad de saber. Gente que tengamos esa cultura de saber cuáles son las leyes estatales.

Candidatos independientes

Algo que vivimos las elecciones pasadas que vivimos con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador es algo bien importante: las redes sociales hicieron lo que es. Creo que la gente como tal ya no cree en el nombre de los partidos cree más en el ciudadano, porque el efecto Morena va a ir descendiendo y es momento de posicionar a la gente que tenga esa característica, esa empatía y ese agrado.

De ganar ¿en qué temas trabajarían?

Somos una zona fronteriza junto con otros estados y queremos empatar con los diputados federales y con los senadores y poder trabajar en asuntos como: salarios, impuestos; que Cancún necesita otras participaciones como ocurre con otros estados. Otro aspecto que es muy importante es el asunto de los servicios médicos, vender no solo la parte turística sino los excelentes servicios médicos con los que cuenta el destino.

Para el día de las elecciones

Estoy sorprendido de la respuesta de la gente, sobre todo de cómo la gente nos ha abierto las puertas de los espacios, que como ustedes, este gran periódico que es LA VERDAD, sobre todo de algo muy importante, que la gente se ha identificado. Tengo la oportunidad estar en esta ciudad desde hace más de 35 años –nacido de esta ciudad- y la gente que me ha identificado lo ven bien, este proyecto va a delante.

Nuestro objetivo no es solo ganar un espacio de registro, sino ganar espacios de diputados y ganar en el 2021 y adelante porque el objetivo no es crear partidos por crear, porque no está padre que la gente confíe en ti y tres meses después te desapareces como en otros partidos.