Sólo un 2% tiene grandes sueldos en México: Foro InnovaT

El empresario Jorge Negrete, de Conecta México, señaló que sólo el 11% de las y los empleados tienen sueldos entre 18 y 30 mil pesos; 9% de 30 a 55 mil pesos y sólo el 2% entre 55 a 100 mil pesos; por lo que no importa lo bien pagado que esté un puesto, siempre habrá un tope. “No hay godín millonario”, puntualizó

Durante la inauguración del foro InnovaT, realizado en la Universidad del Caribe, la rectora Ana Pricila Sosa Ferreira, señaló que se ha realizado una cuidadosa selección de temas y conferencistas, para abordar problemáticas relevantes del entorno económico, a fin de propiciar el desarrollo humano de la población.

Por su parte, la jefa del departamento de Economía y Negocios, Dra. Christine McCoy Cador, señaló que esta edición se realizó con participación importante de las y los estudiantes. Además, destacó que por primera vez se vincula con instituciones de educación básica, como la secundaria de La Salle.

“Porque la creatividad, la innovación y el emprendedurismo no empiezan en la universidad. Es un estilo de vida”, afirmó.

Asimismo, el coordinador del programa educativo de Negocios Internacionales, Mtro. Farid Alfonso Pool Estrada, señaló que según un estudio del Instituto del Fracaso, en alianza con el banco Santander, el 44% de las empresas formadas por emprendedores universitarios en México, fracasaron en su fase inicial, cuando apenas se estaban posicionando en el mercado; por lo que espacios como InnovaT son catalizadores para que los estudiantes emprendan con suficientes conocimientos.

Sin embargo, advirtió que sin un plan de negocios o estrategia financiera, un empleado que quiera trabajar por su cuenta, no se convertirá en empresario, sino en un autoempleado, con condiciones incluso inferiores a las que ya tenía. De ahí que reconoció la preparación para el emprendedurismo y la innovación que se ofrecen en foros como InnovaT y en instituciones como la Universidad del Caribe.

Franquicias como estrategia innovadora

Por su parte, el Lic. Ferenz Feher, CEO de Feher & Feher, afirmó que en el marco de la globalización actual, todo proyecto emprendedor debe estar pensado en la posibilidad de escalar a nivel mundial; así como de incorporar procesos y estrategias digitales.

Durante la conferencia “Las Franquicias como estrategia innovadora en la expansión de negocios”, señaló que la economía pasó de estar basada en la distribución y una economía de productos de calidad, a otra de servicios y actualmente a una de experiencias. Afirmó que en un mundo de personas con gustos y necesidades en constante evolución, se hace indispensable la capacidad para desaprender e innovar constantemente.

Finalmente, la Dra. Susan McCarthy, de la SUNY Buffalo University of New York, informó que en Estados Unidos, el 80% de las empresas fracasan antes de los tres años, lo cual no debe alarmar a las y los futuros emprendedores, ya que emporios como Apple o Starbucks comenzaron como negocios pequeños y fracasaron en sus primeros intentos.

Afirmó que según las estadísticas que manejan, la mejor edad para emprender un negocio exitoso es a los 32 años, cuando se tiene mayor estabilidad emocional. Explicó que las empresas nunca tienen éxitos continuos y sostenidos, sino que su factor de éxito es su capacidad de resiliencia