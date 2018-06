Solo Unidos Gobierno y Sociedad podremos construir un Quintana Roo fuerte: Carlos Joaquín.

Como parte de los procesos de formación y profesionalización del Colegio de la Defensa Nacional, éste miércoles el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, presentó la ponencia “Política en materia de Desarrollo y Seguridad”, dentro de la unidad de aprendizaje para el crecimiento y desarrollo de la Defensa Nacional; Maestría en Administración militar para la Seguridad y la Defensa Nacional.

En su presentación Carlos Joaquín compartió con integrantes de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, y funcionarios federales, una visión sobre el desarrollo del estado de Quintana Roo, partiendo de sus bellezas naturales y su atractivo turístico, destacando su contribución del 34.1% como captador de divisas, al ser el principal destino turístico de nuestro país.

En contraste el Gobernador de Quintana Roo destacó las grandes desigualdades sociales y económicas que generadas por las anteriores administraciones pusieron en riesgo a la sociedad; al generarse grandes diferencias, toda vez que el norte del estado que concentra el 75% de la población, tiene los principales destinos entre los que destacan Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Holbox, y la Rivera Maya; en tanto que la región sur, por muchos años brilló como polo de desarrollo comercial.

A lo largo de los años, la impunidad y la corrupción propiciados por malos gobiernos, se apoderaron de las estructuras administrativas en Quintana Roo; el desmantelamiento de las instituciones debilitó sus más básicas funciones, generando abusos y omisiones que provocaron desconfianza y el rechazo de la ciudadanía.

El desprecio del estado de derecho llegó a violar los principios fundamentales de legalidad individual y colectiva.

El autoritarismo prevaleciente, inhibió cualquier intento de equilibrio político, lo que se tradujo en la detención de funcionarios incluido el ex gobernador del estado.

Al inicio de la administración, nos encontramos instituciones de seguridad en condiciones deplorables; la procuración de justicia se encontraba en decadencia institucional, se distrajeron los recursos que debían destinarse a la investigación y procesamiento, más de 120 mil averiguaciones y carpetas de investigación pendientes. No había insumos para los servicios periciales; no hubo profesionalización y la policía ministerial no contaba con vehículos ni armamento adecuado.

Asimismo, se requirió poner en orden las fianzas públicas, y tomar un camino hacia un desarrollo integral, equitativo y sustentable.

Se lleva a cabo un Plan Estatal de Desarrollo, que es una hoja de ruta de las acciones del estado, con base en las demandas ciudadanas, que define con precisión objetivos, estrategias y metas, para la ejecución responsable de los recursos públicos; basado en cinco ejes rectores: Desarrollo y Diversificación Económica con oportunidades para todos; Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho; Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente; Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, y Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.

El gobernador de Quintana Roo enfatizó que, a lo largo del último año y medio, se ha realizado un arduo trabajo para transformar al estado: “Potencializando nuestra vocación de servicio y hospitalidad, que nos permita mantenernos como el principal polo turístico de nuestro país, buscando abatir las grandes desigualdades, así como dar oportunidades de desarrollo y crecimiento a los Quintanarroenses”.

Finalmente Carlos Joaquín destacó que solo juntos sociedad y gobierno pueden construir un Quintana Roo transparente, equitativo e incluyente; hay avances en transparencia, combate a la pobreza y la desigualdad, pero tenemos mucho por hacer.