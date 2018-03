Redacción/Diario La Verdad Cancún, Quintana Roo.- Solidaridad sin llamadas de atención por parte de Derechos Humanos. El gobierno de Cristina Torres Gómez en lo que lleva de mandato no ha recibido recomendación alguna por parte de Derechos Humanos, esto es distinto con el municipio de Benito Juárez; que ya ha recibido un par de recomendaciones. Dichas recomendaciones son relacionadas con diversas violaciones a la ley por parte del personal de Seguridad Pública, esto fue informado por parte del Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén. De igual manera destacó en una entrevista que Solidaridad es uno de los dos municipios que ha cumplido con la normatividad establecida en la Ley de Protección y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Haciendo una comparativa con la administración pasada, en la que se llevaron a cabo 10 recomendaciones, mientras la actual administración no ha tenido ningún llamado por parte de dicho organismo. Detalló que el 50 por ciento de todas las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo durante el sexenio de Roberto Borge Angulo, fueron para la administración de Mauricio Góngora, ex presidente municipal de Solidaridad. Entre las recomendaciones recibidas por parte de la Comisión de los Derechos Humanos a la administración de Mauricio Góngora están:

Violación a la vida y trato cruel o degradante, violación a los derechos del niño (detención arbitraria y falta acusación en agravio de menores).

Exigencia sin fundamentación y falta de fundamentación o motivación legal por falta de servidores públicos.

Exigencia sin fundamento por parte de servidores públicos.

Violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Tortura en agravio.

Allanamiento de morada.

Detención arbitraria

Entre algunas otras. También hizo mención de que, que cuenta con el mayor número de quejas en cuanto al maltrato hacia los reos. Haciendo las recomendaciones para reforzar la capacitación de los elementos del área de seguridad, pero que sea una iniciativa de cada municipio y no solamente por la Comisión de Derechos Humanos.