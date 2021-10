El director del IMOVEQROO, Jorge Pérez Pérez, reconoció que los sindicatos de taxistas promoverán solicitudes de aumento de tarifas, al tiempo que anticipó operativos de supervisión sobre el cumplimiento de protocolos contra la COVID-19 en el transporte público.

Por principio de cuentas, informó que el Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (SUCHAA), en Othón P. Blanco, es el primero en patentizar su intención de que se ajusten las tarifas de servicio.

Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, sus directivos no han justificado la petición y tampoco han presentado el porcentaje de incremento, por lo que aún no puede iniciar el análisis sobre si es viable o no.

Es el único que ha presentado una propuesta de incremento, pero fue muy general, sin justificación, ni porcentaje; como no está aún sustentado, hay que esperar a que integren bien el expediente que nos deben entregar.

De acuerdo con información recabada por La Verdad Noticias, el SUCHAA pretende que el ajuste de tarifas oscile entre los tres y los seis pesos.

Necesario justificar aumento de tarifas

Solicitarán aumento de tarifas de taxi en Quintana Roo.

Jorge Pérez comentó que el argumento para el ajuste de tarifas es el incremento de precios de las refacciones y combustible, aunque para analizar la petición se requiere que se documente la petición y un diagnóstico que realizará el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Por cierto, anticipó operativos más estrictos de supervisión al transporte público de la zona norte del Estado, toda vez que se encuentra en color verde del Semáforo Epidemiológico Estatal.

Ahora es cuando más vigilaremos que se acaten las disposiciones sanitarias, ya que es en esta parte de la entidad donde más se incumple con los lineamientos sanitarios.

Exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad detectada en el transporte público para atenderlo de manera inmediata y sancionar conforme a la Ley.