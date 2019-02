Solicitará Congreso comparecencia de funcionarios que no atendieron recomendaciones de derechos humanos

La XV Legislatura del Estado de Quintana Roo aprobó solicitar la comparecencia de servidores públicos involucrados en diversas recomendaciones no cumplidas emitidas del año 2016 al año 2017 por la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO), con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su omisión.

En la sesión ordinaria número 3, presidida por la diputada Eugenia Solís Salazar, el Pleno del Congreso avaló el dictamen presentado por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, en la que se faculta a la presidencia de dicha comisión legislativa, para que establezca las fechas y los horarios en los que se llevarán a cabo dichas comparecencias y realice la notificación de citación a las autoridades involucradas.

Se trata de las recomendaciones: CDHEQROO/017/2016/II cuya autoridad responsable es el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, CHEQROO/002/2017/II dirigida a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, CDHEQROO/003/2017/II dirigida a la Secretaría de Educación, CDHEQROO/004/2017/II dirigida al Ayuntamiento de Cozumel, y la CDHEQROO/005/2017/II, cuya autoridad responsable es la Dirección General del Colegio de Bachilleres.

De acuerdo con el oficio número 053/2018 remitido por la CDHEQROO a la comisión legislativa en la materia, se menciona que las recomendaciones descritas no han sido cumplidas en todos sus puntos por parte de las autoridades responsables y que dicha omisión se ha hecho del conocimiento de la Legislatura.

Cabe mencionar que la Constitución del Estado, establece en su artículo 94 que la CDHEQROO formulará recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Además, señala que cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. De no hacerlo, la misma Comisión dará vista a la Legislatura para que, por conducto de su comisión ordinaria de derechos humanos, los cite a comparecer.

En tanto, la diputada Eugenia Solís Salazar, hizo uso de la tribuna para pronunciarse con motivo de la celebración del 23 de febrero “Día del movimiento rotario en el Estado de Quintana Roo”.

Ante la presencia de integrantes de los trece clubes rotarios de la entidad y el gobernador del distrito 4195 Edgar Rodolfo Corona Arellano, Solís Salazar señaló que conmemorar esta fecha tan importante para todos aquellos integrantes, líderes y ciudadanos pertenecientes a los clubes rotarios de la entidad, es una satisfacción y un orgullo, ya que de esta forma nos encontramos reconociendo la labor que realiza y ha realizado esta asociación durante muchos años, lo cual es digno de resaltar.

La legisladora hizo un reconocimiento al servicio y labor que desempeñan los rotarios, cuyos miembros fomentan el espíritu de servicio a los demás para impulsar la realización de obras notables dentro de la comunidad.