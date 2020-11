Sol, Arena y Mar este domingo en Cancún

Sol, arena y mar este domingo en las playas de Cancún, las cuales solo puede recibir al 60% de su capacidad por el semáforo epidemiológico de Quintana Roo, ya que según el reporte climatológico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), reporta que el caribe mexicano tendrá temperaturas de 33 a 35 ° C, situación que mantendrá el aumento del turismo en playas para cerrar con buenos número el mes de noviembre.

Se espera un buen numero de turistas en playas de Cancún

Según el reporte de la Coeproc, se mantendrán las temperaturas muy calurosas a calurosas durante la tarde-noche, viento del este variando al sureste; en la Península de Yucatán y principalmente en la zona costera del estado de Quintana Roo, durante la tarde-noche.

Cancún mantiene el mayor número de turistas en Quintana Roo

Clima de 35 grados para el Caribe Mexicano

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en datos proporcinados a La Verdad Noticias, menciona que todas las personas que se expongan al sol principalmente quienes asistan a las playas pasado el mediodía, deben procurar vestir ropa de color claro, usar gorra o sombrero con el fin de evitar quemaduras por la exposición a la radiación solar ya los golpes de calor o deshidrataciones, así como la de tomar la mayor cantidad de líquidos, ya que las temperaturas maximas serán de 33 a 35 ° C y las minimas de 22 a 24 ° C, con Sensación térmica máxima de 38 ° C, por lo que exponerse al sol podría causar graves quemaduras.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado

Climas de 35 grados para Cancún

Te recomendamos leer: Rechazan en sur de Quintana Roo aumento de impuestos para 2021

Cabe mencionar que la recuperación turística en las playas continúa por lo que Cancún se encuentra liderando la ocupación hotelera en Quintana Roo por arriba del 40%, por arriba de Cozumel con 32.2% y Chetumal con 16.8%, según el reporte de la Asociación de Hoteles.