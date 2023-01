Socios Uber culpan a las autoridades de Quintana Roo por desinformar

Este jueves, representantes y socios operadores de la plataforma de Uber, hicieron un llamado a las autoridades estatales ante la falta de atención a las denuncias de agresiones cometidas por parte de los taxistas de Cancún y por la tergiversación de información a la ciudadanía.

“Estamos desesperados por la situación que se vive en Quintana Roo con la indiferencia del gobierno del estado, los turistas, los operadores y la sociedad en general hemos sido violentados por más de 3 años… Hemos sido perseguidos, acosados, amenazados y víctimas de delitos que han quedado impunes”, señaló Agueda Esperilla, representante de Uber en Cancún.

Los representantes de la plataforma, señalan que a lo largo de tres años, han levantado más de 500 carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que no han sido reactivadas y que hasta la fecha no se les ha dado un seguimiento.

“Los acuerdos que no se respetaron es que iban a hacer la reunión con los sindicatos para pedirles que dejaran de violentar a las unidades, eso no se cumplió… También que se iban a revisar las carpetas para activarlas y no pasó nada… Hay delitos graves en contra de turistas, de usuarios, de nosotros y ninguna ha entrado a proceso”.

En ese sentido, la representante señala que tanto el director del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcazar, como la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres, se han enfocado en desinformar a la ciudadanía declarando reiteradamente que Uber aún es ilegal, lo que ha incitado a la violencia por parte de los agremiados.

“El magistrado dijo que ya podemos trabajar con la resolución que ellos dieron… Claro que tenemos que estar regulados por el estado; sin embargo, ellos lo han estado distorsionando diciendo que hasta que estemos regulados por el estado vamos a poder operar y eso no lo dice la resolución”.

Por otro lado, Carlos Calzado Calzado, también socio de Uber en Cancún, señaló que la desinformación que están generando estos dos funcionarios es un delito, pues es desobedecer a una orden federal.

“Cristina Torres es abogada y no se le ve de donde, porque sabe que lo que está haciendo es declararse en resistencia a una orden judicial federal y eso le pudiera representar hasta 10 años de cárcel como autoridad por estar insistiendo en que si somos legales o no”, explicó.

Ambos socios exhortan al gobierno del estado poner atención a esta situación y que tanto el titular del Imoveqroo como Cristina Torres, salgan a decir la verdad y que a los taxistas que violan la ley se les castigue como lo indica la ley.

